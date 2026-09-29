WORK➤NEXT 2026 智慧企業論壇 10 月 14 日登場

酷必資訊將於 2026 年 10 月 14 日在 W TAIPEI 舉辦「WORK➤NEXT 2026 智慧企業論壇」，以「零程式打造企業自己的工作流程」為主題，邀請 LINE WORKS 株式会社代表取締役社長島岡岳史、koodata 創辦人暨執行長孫健慎，以及電獺共同創辦人兼執行長謝綸，結合工作趨勢、企業經營實戰與跨界座談，探討企業如何重新設計日常協作，並於現場發表 CoolBe WorksHub+，示範零程式建立部門專屬工作 Bot。

活動報名詳情：https://bit.ly/4Aa9iyP

公司成長後 讓協作跟上腳步

訊息可以即時送達，工作卻可能停在下一步。當公司成長、專案增加，跨部門交接更容易卡在「誰接手、何時處理、做到哪裡」。本次論壇將由謝綸執行長主持，透過孫健慎執行長的企業經營經驗、酷必資訊創辦人暨執行長邱睿宏等人參與的座談，協助與會者辨識最值得先改善的流程，探討如何讓責任與進度清楚可見，減少工作漏接與反覆催辦。

減少反覆確認 把時間留給執行

Asana《工作創新現況報告》中，調查六個國家、超過 1.3 萬名知識工作者，指出受訪者有 53% 的工作時間用於工作溝通、查找資訊與追蹤進度等事務。這些協調本身也是工作的一部分，但當每一次交接都要重新找人、確認與催促，就會持續占用團隊的時間。這也呼應 WORK➤NEXT 的初衷：將日常工作的分工與處理規則整理成可執行、可調整的流程，讓事情持續往下走，減少對個人記憶與人工追蹤的依賴。

零程式打造部門專屬工作 Bot

論壇將由島岡岳史社長分享 AI、Bot 與 No-code 對企業工作方式的影響，並透過 WorksHub+ 現場示範，呈現如何在 LINE WORKS 的溝通與協作環境中，將通知、任務與提醒銜接為工作流程。與會者可看見部門需求如何轉成可執行的設定，了解熟悉業務的人如何參與流程設計，並在交流體驗中討論自身的應用情境。

免費報名開放中 當天享限定優惠

WORK➤NEXT 2026 智慧企業論壇即日起開放免費報名，採審核制，邀請企業經營者、部門主管、資訊與數位轉型負責人，帶著自身的流程課題參與交流。報名審核通過的與會者，於活動當天出席並完成問卷，即可獲得小禮物與活動限定優惠，還可參加 Apple Watch 抽獎。

※名額有限，立即報名：https://bit.ly/4Aa9iyP