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115年王惕吾先生新聞獎學金 10月15日截止申請

聯合新聞網／ 台北訊

115年王惕吾先生新聞獎學金自即日起開放申請，至10月15日截止。聯合報系文化基金會今年預計錄取最多24名學生，其中大學部12名、研究所12名，大學部每名獎學金新台幣2萬元，研究所每名3萬元，鼓勵對新聞傳播事業具有創新理念的優秀學生投入新聞寫作與公共議題觀察。

本獎學金採全程線上申請，有意申請的學生須於10月15日前完成線上申請及相關文件上傳。申請網站為聯合報系文化基金會「新聞獎學金」專頁，逾期將不予受理。申請官網：聯合報系文化基金會

大三生、研究生均可申請　成績須達78分

大學部申請對象為國內各大學三年級以上日間部及夜間部在校生，前一學年上、下學期平均學業成績均須達78分以上，且不得有任何一科不及格。

研究所則開放國內各研究所二年級以上碩士班及博士班在校學生申請，前一學年上、下學期均須具有修課成績，平均學業成績均達78分以上，且不得有任何一科不及格。進修推廣部學分班及研究所在職進修班學生不列入申請資格。

短文「城市中一個被忽略的人」　須實際訪談或現場觀察

今年申請最重要的評選內容，是指定短文「城市中一個被忽略的人」。申請者必須透過實際訪談或現場觀察完成作品，不得以純想像或虛構人物代替真實採訪。

短文須附上一張人物訪談或現場觀察照片，照片須為自行拍攝或具有合法授權的素材，並註明攝影者、來源及授權資訊。作品須以PDF格式上傳，並使用標楷體13級字編輯。

為維持評審公正，短文內不得出現申請人姓名、就讀學校及系級等個人識別資料，相關資料將由基金會統一編碼後送交評審。

今年也特別明定AI使用不設限制。申請者如使用ChatGPT等人工智慧工具協助寫作，須在文章文末以1至2行簡要揭露使用的工具及所進行的步驟。

評審分兩階段　短文成績占決審70%

本獎學金由基金會邀請資深新聞工作者擔任評審，採初選、決審兩階段進行。

初選以短文表現為主要評選依據，分為「立論嚴謹」40%、「創新觀點」30%及「寫作能力」30%，從當屆申請作品中挑選表現最優秀的前30%，取得獎學金候選資格。

決審則以短文成績占70%、學業成績占30%的方式計算總分，再依成績擇優錄取。若遇同分，依短文分數及總分順序比較。

申請期限至10月15日　在學證明也要備妥

申請人除須依規定上傳前一學年上、下學期成績單及指定短文，也須另外提供115年9月份在學證明及成績證明文件電子檔。影本成績單須加蓋校方戳記。

得獎者將由基金會逐一通知，得獎名單並將公告於基金會網站及聯合報系媒體，後續擇期舉辦贈獎典禮。

基金會提醒，有意申請者應把握時間，於10月15日申請截止前完成線上申請，並確認所有文件及作品均已完整上傳。

洽詢電話：（02）8692-5762，服務時間為週一至週五上午10時至12時、下午2時至5時30分。

曾獲其他年度王惕吾先生新聞獎學金者，今年仍可提出申請。

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