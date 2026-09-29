林佳龍5度出訪貝里斯 實地瞭解雙邊合作成果

資深媒體人陳文茜長期抗癌，她昨天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專發文，感謝愛犬「西西里島」救命，昨晚她從沙發起身差點跌倒，深怕骨折而硬撐起身體，所幸愛犬找來管家引領到她所在的書房，得以獲助。她感性告白，生病以來總是一關過一關。「這次幫我度過難關，抓住我的不是醫生，而是我可愛的孩子西西里島」。

2026-09-29 07:50