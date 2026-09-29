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林佳龍5度出訪貝里斯 實地瞭解雙邊合作成果

中央社／ 台北29日電

外交部林佳龍今天表示，他已抵達中美洲友邦貝里斯，這是他第5度到訪，此行將會晤貝國政要，並實地瞭解雙邊合作成果。

林佳龍27日率領企業代表團一行，前往貝里斯及瓜地馬拉訪問。

林佳龍於臉書發文表示，他在當地時間28日抵達貝里斯，這是第5度訪問貝里斯。抵達時，台灣駐貝里斯大使紀欽耀陪同貝里斯外交部次長阿諾德（OscarArnold）登機迎接，貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）也特別提前返國，親赴機場迎接訪團。

林佳龍說，這次經歷長途飛行及轉機後，再次踏上貝里斯，將晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），並會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要，實地瞭解雙邊合作成果。

貝里斯政府新聞辦公室也在官方臉書發出阿諾德接機照片，說明林佳龍在貝里斯期間將與馮賽卡舉行雙邊會談。林佳龍此行將於30日結束。

林佳龍 貝里斯 出訪 外交部 中美洲

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