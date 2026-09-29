聽新聞
0:00 / 0:00
影／銘傳國慶禮賓大使全新裝亮相 典雅中展現自信
銘傳大學禮賓大使再度肩負116年國慶大典貴賓接待與引導任務，全新禮賓制服亮相。以「青春典雅、國際禮儀、榮耀傳承」為設計核心，選用象徵希望的熱情紅色，結合現代美學與禮儀元素，在莊重典雅中展現自信、專業的精神風貌。
全新禮賓服裝由設計師廖佳琳設計師操刀，整體以俐落修身剪裁勾勒端莊輪廓，搭配富有律動感的裙襬設計，並在領型細節上融入立領、水滴領口及精緻領結，呈現不同造型變化。廖佳琳表示，設計希望兼顧國家慶典的正式感與青年世代的朝氣，透過簡潔大方的現代設計語彙，展現女性優雅氣質。
銘傳大學為迎接國慶大典，禮賓大使從儀態、站姿、語調、眼神交流、接待禮節到語言溝通與突發情境應變，均接受嚴謹訓練，反覆透過實際情境演練，培養臨場判斷與服務敏感度。亦涵蓋多國語言接待及不同貴賓需求的應變，讓學生在大型正式場合中，能以沉著、自信與細膩態度完成任務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。