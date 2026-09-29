陳文茜昨晚險重摔 感謝愛犬救半條命「我沒有把握可以陪妳到最後」

資深媒體人陳文茜長期抗癌，她昨天深夜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專發文，感謝愛犬「西西里島」救命，昨晚她從沙發起身差點跌倒，深怕骨折而硬撐起身體，所幸愛犬找來管家引領到她所在的書房，得以獲助。她感性告白，生病以來總是一關過一關。「這次幫我度過難關，抓住我的不是醫生，而是我可愛的孩子西西里島」。

「我的狗西西里島救了我半條命」，陳文茜說，「西西里島」不像靈犬萊西，只是一隻西施品種的小型犬。她2021年還沒有找到腦下垂體病源，昏倒在溫泉室內的地板上，是愛犬在她身上跳來跳去，咬她的耳鼻直到她甦醒。而昨晚她在台中書房的小沙發看書要起身，年輕特護抱她時因沙發太滑，差點跌落，她勉強以手腳撐著，對方去找另名特護幫忙。

她深怕重摔，「我的尾椎骨16年前已經摔斷，我的身體現在沒有骨折的空間」。她大聲呼喚熟睡的愛犬去找人幫忙，「西西里島」立刻醒來、衝去廚房猛抓門，並帶人找到她。此時她的手又痛又麻，最後3人一起將她半抱半拉得以站起來。「西西里島」當時傷心的表情溢於臉上，沒過來領獎賞潔牙骨，直盯著她發楞，像是憂心「妳真的好了嗎？」

陳文茜說，她生病以來總是一關過一關。這次幫她度過難關，抓住她的不是醫生，而是她可愛的孩子「西西里島」。「願老天保佑妳。妳才8歲，我沒有把握可以陪妳到最後。願妳一生幸福平安。謝謝你，聰明無比的孩子」。

網友表示，「西西里島一次又一次的守護了愛她的主人」、「神犬會報恩」、「狗狗真的只是不會說話，但是什麼都聽得懂啊」、「忠實、忠誠、這麼棒的朋友哪裡找」。