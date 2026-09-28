外交部：摩洛哥9月21日起恢復台灣護照申請觀光簽證

外交部今天表示，摩洛哥自21日起恢復受理台籍人士以「觀光」為目的的簽證確認函申請，但因摩洛哥尚未正式公告相關調整，且僅受理「觀光」申請，將滾動式研議重新開放摩洛哥人士申請來台簽證事宜。

摩洛哥旅遊業者五龍（Five Dragons）在官方網站指出，該公司於日本東京向摩洛哥駐日本大使館相關單位確認，簽證確認函（Visa Confirmation Letter ，VCL）已恢復受理申請，該公司即日起重新提供台灣旅客簽證函代送服務。

外交部今天回覆中央社提問表示，外交部相關人員在9月25日致電摩洛哥駐日本大使館，初步口頭獲復摩洛哥政府自9月21日起恢復受理台籍人士以「觀光」為目的的簽證確認函申請。

有關台灣是否相應恢復受理摩洛哥人士來台簽證申請，外交部說明，因摩洛哥尚未正式公告相關調整，且根據目前資訊，摩洛哥僅開放受理以「觀光」為目的的申請，外交部將進一步確認台籍人士申辦摩洛哥簽證情形，並滾動式研議重新開放摩洛哥人士申請來台簽證事宜。

摩洛哥曾在7月訓令其全球使領館暫停受理VCL相關申請作業，影響台籍人士赴摩洛哥交流，外交部基於對等原則，除經專案核准外，已暫停受理摩洛哥人士來台的簽證申請。