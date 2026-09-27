快訊

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

聽新聞
0:00 / 0:00

獨老租屋逾70萬戶創新高 國土署包租代管、租補雙管齊下

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台灣去年邁入超高齡社會，內政部統計今年首季僅老人居住宅逾92萬戶，其中僅一名老人居住宅達71.3萬戶，雙創歷史新高。圖為示意圖。聯合報系資料照
台灣去年邁入超高齡社會，內政部統計今年首季僅老人居住宅逾92萬戶，其中僅一名老人居住宅達71.3萬戶，雙創歷史新高。圖為示意圖。聯合報系資料照

內政部統計今年首季僅有老人居住宅逾92萬戶，僅一名老人居住宅達71.3萬戶，雙創歷史新高。獨老租屋市場不受房東青睞，弱勢老人只能流向老舊與違章建築。

國土署指出，持續透過包租代管租金補貼等政策穩定租屋，截至8月底，社會住宅包租代管有效契約，65歲以上高齡者承租戶數逾1.8萬戶，占整體約15.89%。

國土署表示，社會住宅包租代管計畫，提供三費有補助措施，包括修繕費、居家安全保險費及公證費，居家安全保險費補助，可提供房東投保火災保險、地震基本保險，及特定事故跌價補償保險，降低房東出租住宅資產風險；另透過租金補貼減輕租屋負擔，降低房東對租金收取疑慮。

國土署說，截至8月底，社會住宅包租代管有效契約，65歲以上高齡者承租戶數逾1.8萬戶，占整體約15.89%；另針對弱勢老人租屋需求，因相關個案係由社政體系掌握，如有租屋需求，得由社福單位依個案需求，提供租屋需求資訊給包租代管業者。

國土署指出，與衛福部合作，針對社會住宅包租代管服務過程，發現有長期照顧需求承租戶，由社會住宅包租代管業者協助，透過1966長照服務專線進行通報及轉介，再由相關長照服務體系接續評估及提供所需服務；社會住宅包租代管也推動老人換居服務，包括放寬老人跨縣市換居及放寬老人私宅換公宅服務，鼓勵老人將自有房屋加入計畫出租，換居至電梯大樓或低樓層公寓，改善居住品質。

包租代管 獨老 租屋 國土署 租金補貼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

僅7%房東 願無條件租給長者

新聞眼／長輩租房困境 居住不正義冰山一角

獨老悲歌 無殼長者蝸居狹小陋室

崔媽媽「二房東計畫」包租代管 幫無殼長者找家

相關新聞

獨老租屋逾70萬戶創新高 國土署包租代管、租補雙管齊下

內政部統計今年首季僅有老人居住宅逾92萬戶，僅一名老人居住宅達71.3萬戶，雙創歷史新高。獨老在租屋市場不受房東青睞，弱勢老人只能流向老舊與違章建築。

歷史上的今天／1980年劉家昌「梅花」獲獎 5萬獎金捐了

國家文藝基金會於1980年9月27日，以獎狀及獎金5萬元頒贈給作曲家劉家昌，表彰他譜製「梅花」影片主題曲，對激勵全民愛國情操的貢獻。

聯合報一周大事9/20~9/26

國內 23日：衛福部健保會邀集四大醫界代表討論明年健保總額，最後全數贊成「高推估」成長率百分之五點五，金額達一兆零四三四億元，首次突破兆元大關。

網紅空拍機闖核三禁航區 民航局：勿任意關閉電子圍籬

網紅鍾明軒日前將無人機飛入核三廠周邊禁航區，遭罰卅三萬，他坦言因解鎖空拍機電子圍籬，加上無禁飛告示，才誤以為是可飛行區域，建議政府應設告示牌提醒，引發討論。專家則建議，應在空拍機商品外盒標示相關法規及注意事項，以及在Ａｐｐ中提醒最新公告的禁限航區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。