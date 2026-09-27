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聯合報一周大事9/20~9/26

聯合報／ 本報訊
美國總統川普（中右）和中國大陸國家主席習近平（中左）24日偕雙方官員在白宮橢圓辦公室會談。歐新社
美國總統川普（中右）和中國大陸國家主席習近平（中左）24日偕雙方官員在白宮橢圓辦公室會談。歐新社

國內

23日：衛福部健保會邀集四大醫界代表討論明年健保總額，最後全數贊成「高推估」成長率百分之五點五，金額達一兆零四三四億元，首次突破兆元大關。

24日：最低工資審議會拍板，明年元月起，最低工資將由二萬九五○○元調升至三萬九百元，時薪則由一九六元調整至二○五元。

25日：「蝶王」王冠閎參加名古屋亞運男子兩百公尺蝶式決賽，以一分五十五秒○五拿下中華隊亞運游泳史上首面男子金牌。

國外

22日：美國與伊朗在紐約聯合國大會場邊透過卡達斡旋展開接觸，是雙方數月來首度重啟穿梭外交，讓外界重新燃起結束中東戰事希望。

23日：OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴在聯合國安理會示警，人工智慧（AI）快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則。

24日：中國大陸國家主席習近平與美國總統川普在白宮舉行會談。習近平表示，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題。

王冠閎 亞運 健保 最低工資 中東戰事 台獨 川普 習近平

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