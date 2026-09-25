前鎮船員會館爭議 漁業署長跳針

前鎮漁港投入八十一億元改造卻問題叢生，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨偕民眾黨立委洪毓祥會勘耗資四點○五億元興建的船員會館，質疑會館洗澡和房間數不足，和當初設計目的不符等，讓漁業署長王茂城招架不住，不斷鬼打牆回應「漁工洗、睡本來就在船上」。

會館先前因船員入住需每晚一三八○元，漁工住不起，入住率僅二成，洗澡間四十間數量也不足，旺季時漁工必須排隊，經本報報導相關問題，漁業署調整方案，住宿價大降。

柯志恩昨偕洪毓祥及藍營高雄市議員會勘。柯、洪等人質疑，當初興建船員會館的目的、原由和興建後設施不符，入住率低，四十間洗澡間也和旺季時返港漁工人數不成比例。

漁業署長王茂城指出，漁工本來就會住船上，政府興建，公開招標由逸泰營運，兩層樓六十四個房間，本來以境外僱傭船員優先，但若只能接漁工生意，活不下。聽完王茂城解釋，議員陳麗娜反問，這代表船員會館一開始的設計就錯了，定調不對。

面對連番質疑，王茂城不斷跳針回應，「船上本來就可以洗澡、睡覺」，柯志恩詢問，現在漁工住宿費經補助與船東吸收，可免費入住，但漁業署補助編列的經費從何而來，王茂城和農業部政務次長黃昭欽面有難色、答不出來。

對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說，樂見各界關心高雄，但中央地方合力推動全面改造，在野黨不支持、沒出力，「先唱衰、再收割」，不僅無助漁民，也不該把漁民長年盼望的建設變成政治舞台。

柯志恩說，前鎮漁港花這麼多錢改造，成效有明顯落差，去年十二月她就提出改善建議，直到今年九月漁業署才有積極做法。

柯說，前鎮漁港是高雄遠洋漁業重要基地，但錢應花在刀口上，民代監督提質疑天經地義，不應被說成唱衰高雄，這種政治操作「太廉價」。