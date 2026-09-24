快訊

亞運體操／李智凱完美落地僅獲14.333分無緣獎牌 三連霸夢碎獲第5

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

聽新聞
0:00 / 0:00

核三重啟再跨一步 核安會今完成台電核三廠「再運轉計畫」審查作業

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核三廠。聯合報系資料照
核三廠。聯合報系資料照

核安會24日表示，已完成核三廠「再運轉計畫」審查，台電公司仍必須依照核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。同時，台電公司也正進行「自主安全檢查」，核安會也會就台電公司所提交之報告，進行嚴格審查。

核安會表示，核三重啟案自收到台電再運轉計畫後，即依程序妥善規劃安全審查、現場視察及公眾參與等事項，並邀集外部專家學者與會內同仁組成審查團隊，就計畫內容及執行規劃進行審查及現場查證。經確認相關規劃符合現階段審查要求後，於2026年9月24日完成計畫核定。

核安會強調，現完成的是「再運轉計畫」的審查，後續仍有多項程序與安全管制作業也必須依規辦理。在計畫執行期間，核安會也將持續進行監督與現場查證，確認相關作業依計畫及法規要求落實。台電公司並須提出執行結果報告，再送核安會審查。

此外，台電公司正辦理老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等「自主安全檢查」，待完成後依規定提交相關評估報告時，核安會亦會嚴格審查及現場查證，確認符合法規及安全要求。

核安會表示，「核能安全」是核電廠運轉的最重要前提，相關程序均須依法完成。核安會將持續依法執行安全管制，並兼顧資訊公開及公眾參與，讓各界瞭解相關管制作業進度。

核安會於審查期間已將核三廠再運轉計畫函請地方政府提供意見，並透過辦理地方說明會、拜訪地方人士等方式，聽取地方鄉親及公民團體的意見，納入再運轉計畫審查作業參考。有關本案審查及公眾參與作業辦理情形，均已公布於核安會網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，供各界參閱。

核安會表示，核安會為我國核能安全管制機關，將持續依其法定職責與專業，嚴格執行核電廠安全管制作業，以維護民眾安全。

核三 核安會 台電 核能 核電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北東區、內科、港湖供電安啦！松湖超高壓變電所今動工 預計2029年完工

環評大會審查通過新材料循環園區、擴大神岡 展開二階環評

雲科大教授涉詐領計畫經費427萬 環境部：已要求立即撤換主持人

義大利通過重啟核能授權法案 環境部長：歷史性一天

相關新聞

核三重啟再跨一步 核安會今完成台電核三廠「再運轉計畫」審查作業

核安會24日表示，已完成核三廠「再運轉計畫」審查，台電公司仍必須依照核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。同時，台電公司也正進行「自主安全檢查」，核安會也會就台電公司所提交之報告，進行嚴格審查。

影／今年國慶標誌像磁磚？ 韓國瑜：是雄霸世界的晶圓

立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴下午一起出席115年國慶晚會及國慶焰火聯合記者會，宣傳國慶晚會在新北、國慶焰火在台東的國慶活動，立法院長韓國瑜致詞時介紹115年國慶標誌像不像建築外面的磁磚，隨後強調不是磁磚，是台灣雄霸全世界的晶圓，放在國慶標誌上，來慶祝中華民國生日快樂之外，也向全世界介紹台灣晶圓半導體的強大。

行人地獄難解！近5年全國交通罰鍰收入漲22％ 為何事故率仍高於日韓？罰單狂開背後困局

隨著台灣被外媒批評為行人地獄，政府近年強化執法，但從罰單收來的錢，是否真正被地方政府用於改善交通安全，外界難以監督。短期來看，政府應如何修法？中長期還有哪些改革之道？

前3年我方出資…台灣睽違55年成立國際組織 美日地方政府任WADM觀察員

賴清德總統日前表示，美日等理念相近國家將參與台灣倡議成立的「世界災害管理聯盟」（WADM）。內政部今表示，目前是由地方政府擔任觀察員，包括美國奧勒岡州、夏威夷州，及日本佐賀縣、鹿兒島縣等；且至2028年草創期間將由我外交部編列預算支應，初步規模約5000萬元，之後則由會員國研商分攤會費。

當風險成為日常 明台產險從校園打造社會安全韌性

2024年，台灣均溫創下歷史新高，颱風、豪雨與地震等災害頻繁發生，災損尚未復原，又面臨交通中斷、停水停電等連鎖衝擊。當極端氣候逐漸改變人們熟悉的生活樣貌，災害也不再只是偶發事件，而成為每個人都必須面對的日常課題。 近年台灣住宅保險已陸續納入地震與颱風洪水等基本保障，相關保費與投保量也隨著災害風險升高而成長。然而，保障的存在不代表風險已經充分被認識，許多人仍只注重於事故發生後的補償機制，卻忽略了真正能降低損失的，往往是事故發生前的規畫與準備。 明台產物保險商品本部長賴俊州指出，在極端氣候影響下，災害發生的頻率與強度都與過去大不相同，「過去所強調的是事後補償，事實上現在應該更要強調事前的預防。」當風險變得更加複雜且難以預測，保險業的角色也逐漸從事後提供理賠服務，走向事前提升風險管理意識。 每天生活的場景，可能潛藏意外發生的警訊。明台產險長期承保全國高中職以下校園公共意外險，將保險專業從事故後的補償往前延伸，結合損害防阻與防災教育，透過設計校園課程教導學生看見風險，讓風險在事故發生之前就能被準備。 用專業讓風險被理解 安全從知識走向認知 風險往往不是看不見，而是沒有被辨識。從教室

國慶晚會首度新北舉辦 韓國瑜：新北、台東攜手歡慶中華民國生日

今年國慶晚會首度移師新北市，10月9日晚間6點在板橋第一運動場登場，隔日國慶焰火則睽違9年重返台東，兩地以「世界的舞台．齊聚台灣」、「世界的方舟．南島台灣」串聯國慶慶典。立法院長、國慶籌備委員會主委韓國瑜今天表示，新北市是他的家鄉、是全台人口最多的城市，台東則擁有最美麗的東海岸，兩地攜手舉辦國慶晚會與焰火，歡慶中華民國生日快樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。