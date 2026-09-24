中秋教師節連假北榮門診異動 9/26、27全院無門診

彰化縣八旬陳姓病人脖子左側長腫瘤，摸起來像整串葡萄，因不痛不癢也就沒積極就醫，等到雙腿水腫到無法站立，到醫院檢查確診鼻咽癌，鼻咽卻沒癌細胞，原來全部轉移到淋巴結且已鼻咽癌四期，經過化療和放射線治療已控制病情。

2026-09-24 16:11