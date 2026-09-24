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全球徵片數量翻倍 外交部次長吳志中：顯見國際高度關注台灣

中央社／ 台北24日電

外交部今天舉行全球徵片競賽頒獎典禮，首獎由台灣與香港組合奪得。外交部次長吳志中說，2個月內就收到45個國家、280件作品投稿，較去年翻倍，且近8成作品來自外籍人士，顯見台灣雖小依然受國際高度關注。

外交部今天舉辦的「#FindingTAIWAN_2.0：WhereWe Connect」全球徵片競賽頒獎典禮，吳志中致詞時表示，自2016年起，世界開始重新找尋台灣、發現台灣，這是台灣非常精彩的10年，台灣也透過科技、AI技術等快速發展產業實力，希望能成為世界焦點。

他說，外交部去年起邀請全球透過影片從不同角度尋找台灣，今年主題則是與台灣的連結，鼓勵大家從民主、創新、文化、科技、人與人的交流不同面向，發掘台灣與世界連結的故事，讓國際社會以更多元角度認識台灣。

吳志中提到，今年2個月的徵片期間，共收到來自45個國家、280件的作品，相比去年成長翻倍，其中近8成作品來自外籍人士，顯見台灣雖小，依然受國際高度關注。

他表示，今年投稿作品展現對台灣土地的熱愛、描繪民眾爭取民主自由故事，也有從異鄉視角分享在台灣尋找家的歸屬感，或是透過旅程與日常生活呈現台灣風土民情，每個獨特動人故事都在傳達台灣與世界的連結，也是台灣推動總合外交中「文化外交」的具體實現。

今年首獎由台灣與香港組合陳昀、梁嘉軒拍攝的The Most Beautiful Scenery in Taiwan獲得首獎。梁嘉軒除感謝家人外，也提到很幸運在台灣有創作空間，擁有很多創作自由，還認識很多願意協助他的人；陳昀則說，他曾到友邦聖文森擔任外交部替代役，因此希望透過影片能讓本來不認識台灣的人，能夠更認識台灣一些。

今年也新增光華特別獎，邀情創作者從過去素材尋找靈感，由Tom Tom. Recalculating所拍攝的TaiwaneseIron Horse 臺灣鐵馬獲得一獎。Tom Tom. Recalculating說，他是因台灣小說「單車失竊記」以及一張兒時耶誕節禮物照片獲得啟發，當時禮物是一輛單車，回頭看才發現是台灣製造，原來他與台灣的連結早早種下，而台灣如今也真正改變他的人生。

吳志中 外交部 香港

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