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影／今年國慶標誌像磁磚？ 韓國瑜：是雄霸世界的晶圓
立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴下午一起出席115年國慶晚會及國慶焰火聯合記者會，宣傳國慶晚會在新北、國慶焰火在台東的國慶活動，立法院長韓國瑜致詞時介紹115年國慶標誌像不像建築外面的磁磚，隨後強調不是磁磚，是台灣雄霸全世界的晶圓，放在國慶標誌上，來慶祝中華民國生日快樂之外，也向全世界介紹台灣晶圓半導體的強大。
韓國瑜表示這個設計，他個人覺得非常有創意，也感謝新北市長侯友宜與台東縣長饒慶鈴在任內第8年還願意辦國慶晚會及國慶焰火。10月10日辦中華民國的國慶，很多人不知道美國、日本、歐洲、東南亞很多地方也都在辦國慶，所以熱愛中華民國不只台澎金馬的同胞，海內外很多同胞也都熱愛中華民國。
新北市長侯友宜致詞時表示，新北市20幾年來沒有辦過國慶晚會，很高慶第一次舉辦，笑稱中央燈會、晚會到新北市都是經常跳過、路過、錯過，感謝立法院長韓國瑜沒有錯過我，侯市長笑著幽默表示「兄弟還是沒有白交的啦 ！」，讓現場笑聲不斷。隨後感性表示今年是自己（新北市長任期）最後一年，真的很開心可以用市長的身份來為我們國家辦這場國慶晚會，最後祝中華民國生日快樂。
台東縣長饒慶鈴致詞時表示台東縣上次舉辦國慶的焰火晚會是民國106年，時隔9年再次合辦，在很短的時間完成主題意象與伴手禮，以及如何呈現中華民國115年生日，呼籲大家10月9日參加完新北市的國慶晚會後，10月10日可以到台東縣參加國慶焰火晚會。
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