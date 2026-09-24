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【專家之眼】台灣養殖漁業榮景一去不復返？

聯合報／ 李武忠／農漁經學者
台灣水產養殖已從昔日居國際養殖漁業舞台的C位，移至舞台角落，令人感慨萬千。圖／中央社
台灣水產養殖已從昔日居國際養殖漁業舞台的C位，移至舞台角落，令人感慨萬千。圖／中央社

漁產品不僅是全球公認最健康的食物，也屬於對天然環境影響較小的食物種類，為31億人口提供至少五分之一的動物蛋白質攝取量，並支撐全球超過6億人的生計，凸顯漁業在全球糧食系統和國際貿易中的重要角色。

漁產品產量主要來自捕撈與養殖，2025年全球漁產品產量達1.97億噸，其中水產養殖產量達到1.04億噸，占全球漁產品總產量的53%，人類食用水生動物量的59%以上。

水產養殖是目前全球成長最快的食品生產領域之一，也是供給人類漁產品消費的主要來源，水產養殖的規模能夠以健康和可持續的方式加以擴大，被認為是未來幫助養活約100億人的最佳方式。

然而水產養殖快速發展卻也造成破壞海洋生態、使用有害化學物質和藥品、廢棄物產出、疫病傳播、汙染水域等不利影響，為養殖漁業永續發展帶來變數，實施良好的水產養殖供應鏈規範暨管理成為施政重點。

台灣以彈丸之地，憑藉者強大科研能力、科研成果無償迅速移轉給養殖業者、勤奮的養殖戶，在養殖漁業領域曾屢創傲人成績，如養殖草蝦年產量近10萬公噸（全球每3到 4 尾養殖蝦中，就有一尾是台灣養出來）；鰻魚年產量達6萬公噸（日本人每吃10尾鰻魚，就有6尾來自台灣）；台灣鯛年產量8萬公噸；虱目魚年產量約6萬公噸；養殖漁業年產量曾突破30萬公噸，成為國外業界爭相朝聖之地，並積極尋求技術交流和合作機會，更享有「養蝦王國」，「養殖王國」美譽，台灣民間養蝦業被亞洲擬從事該行業業者視為成功的保證，爭相禮聘為顧問，何其風光！

物換星移，如今台灣養殖漁業已不復當年風光，養殖蝦類的年產量不到2萬公噸，不僅無法滿足內需市場需求，每年還須自國外進口3萬多公噸對蝦；鰻魚年產量也萎縮至2000-3000公噸，輸日活鰻數量僅306公噸，加工鰻也僅剩184公噸左右，辛苦建立的日本市場幾乎為中國產鰻魚取代；台灣鯛也受到美國關稅衝擊、中國大陸低價傾銷與洗產地等影響，正遭遇嚴重的產銷失衡與價格雪崩；年產約5萬多公噸的虱目魚失去中國市場，8成以內銷為主；目前主要仰賴石斑魚（出口近1萬公噸）、午仔魚（出口近8000公噸）、鱸魚（出口近5000公噸）和觀賞魚（出口產值每年則約為 3 億）支撐外銷門面；漁技團援外數量也大幅減少。

整體而言，台灣水產養殖已從昔日居國際養殖漁業舞台的C位，移至舞台角落，少有令人驚艷的表現；思之令人感慨萬千。

台灣水產養殖從興盛到衰退原因為何？引發外界好奇，但因相關文獻不多，且多為官方立場，很難窺其全貌，然而若不能正視過去的缺失，勇於改過，那麼台灣水產養殖的榮景終將一去不復返！

筆者親身見證台灣水產養殖從興盛到衰退的完整過程，深知除了疫害（如草蝦桿狀病毒、白點病毒、吳郭魚湖泊病毒）等問題外，政策偏誤（如科研成果不再無償提供給養殖戶、盲推漁電共生）；急功近利（計畫成果宣傳流於「廣告化」）；科研經費缺乏有效管控（如抗寒虱目魚品系開發、抗病蝦品系、種蝦和疫苗開發）；派系惡鬥（用人唯私、計畫相互掣肘）；執行力不佳（如養殖登記證暨養殖申報難落實、鰻苗走私查緝和懲處寬鬆等）；科研項目與養殖戶迫切需求脫節；缺乏有效的監督力量等。「歷史的錯誤可以原諒，但不能遺忘，經驗更必須記取」，能如此台灣水產養殖或有可能重返榮耀！

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