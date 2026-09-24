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國慶晚會首度新北舉辦 韓國瑜：新北、台東攜手歡慶中華民國生日

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
115年國慶晚會暨國慶焰火分別由新北市與台東縣舉辦，今天公布活動亮點。記者葉德正／攝影
115年國慶晚會暨國慶焰火分別由新北市與台東縣舉辦，今天公布活動亮點。記者葉德正／攝影

今年國慶晚會首度移師新北市，10月9日晚間6點在板橋第一運動場登場，隔日國慶焰火則睽違9年重返台東，兩地以「世界的舞台．齊聚台灣」、「世界的方舟．南島台灣」串聯國慶慶典。立法院長、國慶籌備委員會主委韓國瑜今天表示，新北市是他的家鄉、是全台人口最多的城市，台東則擁有最美麗的東海岸，兩地攜手舉辦國慶晚會與焰火，歡慶中華民國生日快樂。

國慶晚會暨國慶焰火聯合記者會今天在新北市府舉行，韓國瑜致詞時表示，中華民國國慶不只是台澎金馬民眾的節日，五大洲、七大洋都有台灣同胞，每到10月10日也會舉辦升旗、國慶活動，除19世紀的英國叫日不落國，台灣也有日不落台商、企業與僑胞。

韓國瑜表示，今年國慶透過主視覺設計呈現台灣半導體特色，利用「晶圓」概念與國旗元素結合，象徵台灣半導體產業在全球的能量，感謝侯市長、饒縣長在任期最後階段仍願投入國慶活動籌備，把中華民國生日辦得普天同慶。

侯友宜說，當初接到韓國瑜電話他第一時間就答應，國家的生日理當普天同慶，新北過去不論台北縣或升格新北市後，都沒有辦過國慶晚會，今年是第一次。

侯友宜直言，中央的什麼燈會、晚會，到新北市經常都是跳過、路過、錯過，感謝韓院長沒有錯過他「兄弟還是沒有白交的」。

侯友宜說，板橋第一運動場已有超過10年沒舉辦大型晚會，這次重新啟用大型展演功能，也希望讓外界看見新北多元文化。

新北市文化局指出，10月9日中午起板橋第一運動場運動廣場也將舉辦「新北萬花筒」，結合在地文化、市集、表演及文化體驗，讓國慶活動從白天一路延續至晚間；另規畫「新北X台東國慶大串聯三日遊」，串聯兩地國慶活動及觀光景點。

晚會從暖場到正式演出共規畫8段節目，卡司包括桑布伊、鄭宜農、黃子軒、江淑娜、HowZ等，並邀請日本歌手大黑摩季、印尼樂團Grrrl Gang、韓國歌手李瀧Lang Lee等國際藝人登台，另有新北市交響樂團、新北市少年合唱團、競技啦啦隊、變裝皇后等團隊演出。

10月10日國慶焰火則在台東登場，饒慶鈴表示，台東上次舉辦國慶焰火是在106年，睽違9年再次迎來國慶焰火，這次與新北共同承辦，兩地在短時間內完成主題、視覺及伴手禮等規畫。

饒慶鈴透露，今年台東國慶焰火將施放約30分鐘，並由台東音樂人阿爆擔任音樂總監，這次不只是一次焰火展演，更是一場向世界傳遞台灣文化的盛典，今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，以南島文化、多元族群與山海地景為底蘊，詮釋台灣是一座乘載文化、記憶與希望的島嶼，也是艘持續航向世界的方舟。

國慶 韓國瑜 台東

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