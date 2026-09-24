人力不足？助產師全聯會提案資格「國考改特考」 衛福部反對

健保推動孕產婦全程照顧改善方案，醫院接生團隊若搭配4位助產師合作，可獲得額外給付，然而，方案推行逾1年，申請醫院不到10家。助產師全聯會研判，此現象肇因於助產人員不足，提案修法讓現行需國考的助產師，改由有經驗的助產師，經過特考就能取得資格。衛福部照護司表示反對，副司長陳青梅說，助產師並非人力不足，而是多數人同時具有護理師身分，無法限制其執業類別。

助產師全聯會提案，5年舉辦5場特考，讓具有護理師資格，且有3年「助產相關經驗」者，加快取得助產師資格。陳青梅指出，據衛福部統計，全台共2家醫院、1家研究所，每年約新增50至60位畢業生，以考照率8成推算，每年新增約40位助產師，而目前仍在執業、年紀低於50歲以下助產師，約有600人左右，研判並非培育人力不足，而是助產師多具有護理師資格，無法限制其職業選擇。

依「助產人員法」，助產人員是醫事人員，陳青梅指出，助產師考照門檻高，需大專院校助產學系畢業、領有畢業證書，或具護理師資格者，就讀助產研究所畢業才能應考，改用特考有公平性問題，已接獲多個地方助產師公會表達反對意見，考選部亦建議，應鼓勵現行產房護理師等，與畢業生一樣透過國考取得資格，衛福部已回函全聯會，建議不該「急就章辦理特考」。

陳青梅指出，依健保資料，符合共照計畫條件，聘有婦產科專科醫師專科2位，月平均達30人生產數醫療院所大概僅約90家，推算助產人力需求為360至810人左右，且並非全數醫療院均想申請共照計畫，應先探討醫療院所申請率低的原因，如誘因不足，可評估修正、調整方案，如為助產人力招募、投入困難，應優先協助具助產證照且有意願投入者，予以培訓並轉任為共照計畫助產人力。