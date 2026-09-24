教師荒 民眾黨籲定期審議薪資、建法律服務機制

台灣民眾黨今天集結新竹縣竹北市長參選人邱臣遠等地方參選人提出教育政見，並共同呼籲教師薪資應比照最低工資設審議制、重新思考校事會議存廢，並建立校園律師與法律服務機制。

教師節將至，台灣民眾黨今天舉辦「教師荒！家長學生更慌！政府怠惰無方、民眾黨提解方」記者會，邀請台北市前教育局長曾燦金、台灣教育產業工會副秘書長楊逸飛，及黨籍地方選舉參選人共同出席。

曾燦金表示，當前教育現場已出現教師荒、行政荒、校長荒「三荒一亂」危機，師資培育、養成與留任制度都已出現斷層。

楊逸飛則指出，教師調薪機制長年不透明，缺乏明確指標，也沒有讓基層代表實質參與，且教師的加班費與補休保障相較其他勞動者也長期不足。

民眾黨主張，應從改善教師待遇、減輕行政負擔著手，建立透明合理的教師調薪與超鐘點費檢討機制，讓調薪幅度與時程走向制度化、公開化，同時增加專職行政人力，讓教師回歸教學本務。地方則應建立師資缺額與留任追蹤制度，並針對長期招不到老師的學校，提出住宿、交通、工作負荷及心理支持等留任配套。

民眾黨也認為，應重新思考校事會議存廢，在過程中落實中性用語及無罪推定，避免直接使用「受害者」等稱呼；並建立具體檢舉與限期補證機制、小案先由行政調處而非直接進入校事會議，以及參照日本引入外部專業，建立校園律師與法律服務機制。

邱臣遠則以過去擔任新竹市代理市長經驗表示，曾編列近新台幣6000萬元預算，開放合格代理教師職前年資提敘，比照正式教師，並推動行政減量與減授時數，以實際措施減輕第一線負擔，顯示「地方政府只要願意做，就有工具可以做」。

針對竹北地區，邱臣遠說，竹北是全台少數就學人口持續成長的城市，卻面臨學校持續增加、師資能不能跟得上的問題。未來若擔任竹北市長，將持續推動代理教師待遇及行政支持，也將推動國中小「一校一條」安全通學廊道，不再把額外行政工作丟給第一線教師，讓老師專心教學、孩子安心上學。