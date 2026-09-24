快訊

美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

聽新聞
0:00 / 0:00

教師荒 民眾黨籲定期審議薪資、建法律服務機制

中央社／ 台北24日電

台灣民眾黨今天集結新竹縣竹北市長參選人邱臣遠等地方參選人提出教育政見，並共同呼籲教師薪資應比照最低工資設審議制、重新思考校事會議存廢，並建立校園律師與法律服務機制

教師節將至，台灣民眾黨今天舉辦「教師荒！家長學生更慌！政府怠惰無方、民眾黨提解方」記者會，邀請台北市前教育局長曾燦金、台灣教育產業工會副秘書長楊逸飛，及黨籍地方選舉參選人共同出席。

曾燦金表示，當前教育現場已出現教師荒、行政荒、校長荒「三荒一亂」危機，師資培育、養成與留任制度都已出現斷層。

楊逸飛則指出，教師調薪機制長年不透明，缺乏明確指標，也沒有讓基層代表實質參與，且教師的加班費與補休保障相較其他勞動者也長期不足。

民眾黨主張，應從改善教師待遇、減輕行政負擔著手，建立透明合理的教師調薪與超鐘點費檢討機制，讓調薪幅度與時程走向制度化、公開化，同時增加專職行政人力，讓教師回歸教學本務。地方則應建立師資缺額與留任追蹤制度，並針對長期招不到老師的學校，提出住宿、交通、工作負荷及心理支持等留任配套。

民眾黨也認為，應重新思考校事會議存廢，在過程中落實中性用語及無罪推定，避免直接使用「受害者」等稱呼；並建立具體檢舉與限期補證機制、小案先由行政調處而非直接進入校事會議，以及參照日本引入外部專業，建立校園律師與法律服務機制。

邱臣遠則以過去擔任新竹市代理市長經驗表示，曾編列近新台幣6000萬元預算，開放合格代理教師職前年資提敘，比照正式教師，並推動行政減量與減授時數，以實際措施減輕第一線負擔，顯示「地方政府只要願意做，就有工具可以做」。

針對竹北地區，邱臣遠說，竹北是全台少數就學人口持續成長的城市，卻面臨學校持續增加、師資能不能跟得上的問題。未來若擔任竹北市長，將持續推動代理教師待遇及行政支持，也將推動國中小「一校一條」安全通學廊道，不再把額外行政工作丟給第一線教師，讓老師專心教學、孩子安心上學。

教師荒 薪資 機制

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開學近1個月仍缺師 教團籲正視「荒唐、慌張、荒漠化」國家級體制危機

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

南市教師會沉重呼籲 落實教師離線權假日加班有錢

全台代理教師缺614人 薪資不成正比、恐龍家長投訴壓力大

相關新聞

行人地獄難解！近5年全國交通罰鍰收入漲22％ 為何事故率仍高於日韓？罰單狂開背後困局

隨著台灣被外媒批評為行人地獄，政府近年強化執法，但從罰單收來的錢，是否真正被地方政府用於改善交通安全，外界難以監督。短期來看，政府應如何修法？中長期還有哪些改革之道？

川習會登場 我研判：陸邊打邊談恐求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

迎國慶北市首創「雙十舞」 蔣萬安宣布3千國慶禮今中午開搶

下個月就是雙十國慶，台北市長蔣萬安今天上午宣布北市府國慶活動，除3000分國慶巧拼椅今天中午12時開放登記；今年也首次編創「國慶雙十舞」要將街舞能量帶進國慶活動。蔣萬安更邀請民眾，國慶當天到北市府前市府路揮灑創意，將市府路化身為大型城市畫布。

當年提議納管「阿比」為指示用藥 陳昭姿：因酒精含量達10%

民眾多將保力達B、維士比當成提神飲料飲用，但其實這類飲品是屬藥事法規範的指示用藥，外界建議廢除藥證。民眾黨立委陳昭姿說，是她當年提議將此類飲品納管，因為酒精含量遠超過啤酒，為保護勞工與民眾健康才做出提醒與建議。許多工地或檳榔攤氾濫現象，是未經藥師交付指示的「違規販售」，主管機關應加強查緝，而非回頭質疑當年列入藥品管理的決策。

明年健保總額破兆！一圖看近年成長趨勢、財源哪裡來

明年健保總額正式突破「兆元大關」，醫院、西醫基層、中醫、牙醫等四大部門代表23日出席衛福部健保會明年健保總額成長率協商會議，一致通過「高推估」成長率，上限為5.5%，總額將達1兆434.47億元，連續4年各總額部門均達行政院核定總額「高推估」成長率。

歷史上的今天／1959年大使夫人展覽 小鼓丟了不想報警

1959年9月24日，為募集台灣中南部水災救濟捐款，台北國際婦女聯誼會當日上午9時至12時在中山北路二段美國大使官邸舉辦「花鼓」展覽，門票為每人新台幣20元。展覽會中陳列了25個國家的插花設計約60種，還有美國駐華大使莊萊德夫人所收藏的55種不同式樣的鼓。 這次展覽是由該會會員歐斯本夫人及海爾姆夫人負責籌辦的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。