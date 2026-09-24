最低工資月薪有望破3萬元 政院表態樂觀其成

勞動部上午召開最低工資審議會，勞動部長洪申翰昨天指調升機率高、最低工資月薪有機會突破新台幣3萬元。行政院今天表示，相信審議會將考量產業財政負擔、勞工生活需求做出結論，對於洪申翰的喊話政院樂觀其成。

勞動部上午在勞動部召開最低工資審議會，由勞、資、政、學4方委員共同審議最低工資。洪申翰昨天表示調升機率高、月薪有機會突破3萬元；他今天也喊話，國內各產業所面臨的情況不完全相同，但最低工資的調整要反映物價變動，以維持相對低薪勞工的基本生活及實質購買力。

對於洪申翰說法，行政院發言人李慧芝今天在政院會後記者會表示，政府始終認為經濟成長果實要全民共享，政府也一直以政策鼓勵企業為勞工加薪，相信審議會將在考量產業財政負擔、勞工生活需求下做出結論。

李慧芝說，對於洪申翰的喊話政院也樂觀其成，同時會持續推動中小微轉型升級條例，支持產業與勞工。