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迎國慶北市首創「雙十舞」 蔣萬安宣布3千國慶禮今中午開搶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會，蔣說，對台北而言，國慶不只是場典禮，而是讓市民與城市相遇、與家人朋友相聚的時刻，更要成為屬於台北的城市節日。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會，蔣說，對台北而言，國慶不只是場典禮，而是讓市民與城市相遇、與家人朋友相聚的時刻，更要成為屬於台北的城市節日。記者林麗玉／攝影

下個月就是雙十國慶，台北市蔣萬安今天上午宣布北市府國慶活動，除3000分國慶巧拼椅今天中午12時開放登記；今年也首次編創「國慶雙十舞」要將街舞能量帶進國慶活動。蔣萬安更邀請民眾，國慶當天到北市府前市府路揮灑創意，將市府路化身為大型城市畫布。

蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會，蔣說，對台北而言，國慶不只是場典禮，而是讓市民與城市相遇、與家人朋友相聚的時刻，更要成為屬於台北的城市節日。台北從去年開始，逐步改變國慶活動形式，今年更首次開放市府路讓大家共同彩繪，北市喜樂家族社會福利基金會身心障礙學員及志工也加入創作行列，讓市府路成為展現共融精神的城市畫布。

民政局表示，今年北市府也首次編創「國慶雙十舞」融入街舞活力，由台北市體育總會街舞協會編創「國慶雙十舞」，並在觀光巴士、林安泰古厝及市政大樓停機坪等城市景點拍攝舞蹈宣傳影片，讓城市成為舞者的舞台，其中更有名舞者同時是今年亞運霹靂舞國手，讓年輕世代的活力成為台北國慶的嶄新力量。

今天記者會，蔣萬安除與可愛的小朋友一起合作組合今年的國慶宣導品「國慶巧拼椅」；記者會現場也搶先公布由北市喜樂家族社會福利基金會的身心障礙學員在市府路創作的直徑約1100公分的超大型彩繪作品示意圖，還有紙箱打造的「國慶生日蛋糕」。邀大家雙十連假到北市府前廣場前歡樂迎國慶。

蔣萬安表示，今年北市國慶贈禮為「國慶巧拼椅」宣導品，全部採台灣製造，從材料、設計到製作皆由彰化在地工廠專屬客製，並融入台北「永續共融・希望首都」及雙十意象，希望在歡慶國慶同時，支持台灣在地產業，國慶巧拼椅將開放3000份的名額，線上登記抽籤。國慶巧拼椅線上登記抽籤9月24日開跑，3000名幸運兒10月6日出爐。

今年雙十國慶，不僅市府路將化身大型城市畫布，現場也有永續手作攤位，完成簡單有趣的DIY還能帶回家。喜歡動感體驗的民眾，也有大型遊樂體驗遊具，除多處特色拍照打卡點，包括可以親身體驗升旗的「小小升旗台」、高達6公尺的「熊讚」等，完成指定拍照打卡任務，還有機會兌換清涼冰淇淋，數量有限、送完為止。另外「生生喝鮮乳」也加入國慶活動行列，當日只要持數位兌換卡就能免費領鮮奶。

台北市長蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會，蔣說，對台北而言，國慶不只是場典禮，而是讓市民與城市相遇、與家人朋友相聚的時刻，更要成為屬於台北的城市節日。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席國慶活動記者會，蔣說，對台北而言，國慶不只是場典禮，而是讓市民與城市相遇、與家人朋友相聚的時刻，更要成為屬於台北的城市節日。記者林麗玉／攝影

國慶 蔣萬安 北市

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