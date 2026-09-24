當年提議納管「阿比」為指示用藥 陳昭姿：因酒精含量達10%

民眾多將保力達B、維士比當成提神飲料飲用，但其實這類飲品是屬藥事法規範的指示用藥，外界建議廢除藥證。民眾黨立委陳昭姿說，是她當年提議將此類飲品納管，因為酒精含量遠超過啤酒，為保護勞工與民眾健康才做出提醒與建議。許多工地或檳榔攤氾濫現象，是未經藥師交付指示的「違規販售」，主管機關應加強查緝，而非回頭質疑當年列入藥品管理的決策。

陳昭姿指出，過去未納管時期，這類飲品被視為一般觀念上的保健食品，在市面上廣泛流通。當年她被衛福部聘為成藥暨指示藥諮議小組專家，檢視相關產品時，發現此類飲品 酒精含量竟高達10%以上，一般啤酒酒精濃度僅約5%左右，若繼續以食品級別讓民眾飲用，恐對國人健康與公共安全造成極大隱憂。

陳昭姿說，升級「藥品」管理，是她在食藥署的專家會議提出建議。希望避免對消費者健康與安全的潛在危害，其實酒精非但不能提神，反而可能造成昏睡，乃至於酒駕行為，這建議當時獲得食藥署官員與專家們的認同。因此這類飲品級別從食品升格為藥品。

陳昭姿表示，國內藥品分為三級，包括處方藥、指示藥、成藥。這類飲品在實務上不屬於需要醫師開立處方箋的「處方藥」，但又不宜像一般成藥，可以讓民眾隨意在貨架上挑選購買。將其列為指示藥用意是必須藥師指示後才能購買，如此經過藥師交付提醒，飲品當中含相當濃度的酒精，可能引起嗜睡等作用，不宜在操作精密儀器，開車，或需要高警覺性的工作時飲用。

陳昭姿表示，列入「藥品級」絕對比維持「食品級」理想，因為藥品管理會限制販售通路，只允許藥局販售，一般店家，包括檳榔攤或雜貨店等不得販售。許多工地或檳榔攤的氾濫現象，是未經藥師交付指示的「違規販售」，主管機關應加強查緝，而非回頭質疑當年列入藥品管理的決策。