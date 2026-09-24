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金華國中食安事件 蔣萬安：指控須有所本
台北市長蔣萬安今天談及金華國民中學食品安全事件表示，台北市政府教育局已清楚說明，校方、團膳業者也發布聲明，任何指控須有所本。
民主進步黨籍台北市議員簡舒培昨天說，金華國中家長陳情，4日學生與老師食用營養午餐鮮味小卷後，多個班級甚至導師室都有人腹瀉、嘔吐等；教育局表示，校方接獲1名學生腹瀉，同班級內另有2人不適，但症狀不同，其他師生無症狀，非集體食物中毒。
至於成淵高級中學國中部食物中毒案，外界質疑教育局未道歉，卻拿新台幣10萬元給學生買營養品想度過風波；蔣萬安上午在北市府接受媒體聯訪表示，教育局本來就會慰問師生，也立即裁處廠商、解約並停權，甚至擴大無預警稽查，該做的事市府都會做。
此外，總統賴清德昨天稱競選連任的桃園市長張善政是國政人才，不適合當桃園市長；蔣萬安說，張善政的歷練、經驗與桃園政績，大家有目共睹。
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