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零日攻擊團隊控國民黨違著作權 北檢不起訴

中央社／ 台北24日電

零日文創股份有限公司指中國國民黨大罷免時期製作的影片擅改電視劇「零日攻擊」前導預告片，涉違反著作權法。北檢偵辦後認國民黨自行製作影片，沒侵害著作權，予不起訴處分。

零日文創公司表示，「零日攻擊ZERO DAY」前導預告片是零日文創享著作財產權的影音著作，國民黨前新媒體主任韋淳祐、前發言人楊智伃共同擅自改作影片後，於去年7月21日透過社群網站臉書（Facebook）網站直播及影音頻道YouTube「7/26投不同意罷免一假訊息篇」網站公開傳輸。

零日文創認國民黨、韋淳祐與楊智伃涉違反著作權法，向內政部警政署刑事警察局提起告訴，刑事局函送台灣台北地方檢察署偵辦。

檢察官根據被告供詞並勘驗相關影片後，認為國民黨、韋淳祐及楊智伃是自行拍攝影片、剪輯畫面、錄取音檔、製作影片與構思畫面，無直接引用或近似「零日攻擊ZERODAY」前導預告片。

檢察官認2部影片劇情、主旨、背景和主角都不同，零日文創影片是宣傳戲劇「零日攻擊」，國民黨影片是宣導避免假新聞，未侵害著作權，全案不起訴處分。

零日攻擊 北檢 團隊

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