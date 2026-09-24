巴拉圭總統聯大發言：台海潛在風險高 若爆發衝突全球受害

台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞今天在聯合國大會演說中，就支持台灣參與國際機構發表近3分鐘的談話，他大聲強調對台灣，巴拉圭不會保持中立，而是站在台灣這一邊。排除台灣是聯合國的汙點。

長期挺台的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago PeñaPalacios）除了多次來台進行國是訪問，連續多年在聯大總辯論堅定發言支持台灣國際空間，23日發表近3分鐘談話，引起不少與會者與國際媒體共鳴。

潘尼亞說：「荷莫茲海峽是今天的問題，但這裡我想告訴你明天的問題可能更嚴重。我指的是印太地區聚集的不祥之雲，特別在台海上方。在那邊發生的事不僅是區域問題，還會波及日本與整個東亞、東南亞，首先影響的是全球經濟。」

「這將影響支援各項產業、防衛及人工智慧的晶片，假裝這太遙遠或與自己無關的人太不瞭解21世紀。如果石油是20世紀的動力，晶片就是21世紀的動能。」

他說：「（台海）潛在衝突情勢驚人的高。有件事必須講清楚，在此議題上巴拉圭不會保持中立，我大聲清楚的說，巴拉圭站在台灣這一邊。」

潘尼亞進一步解釋，「這並非權宜之計，相反的，巴拉圭支持台灣源自共享的深刻價值，民主、法治、人權及和平。長達70年不受干擾的外交關係，絕非僅是一個數字或算計結果，這是雙方人民真實情誼的實證，今天要再度確認，支持中華民國台灣全面及有意義參與聯合國及其專業機構。」

他提高聲量說：「台灣對和平、發展與人權做出實質貢獻，排除台灣無益強化國際體系，而是剝奪體系內對大家有利的力量，這是聯合國的汙點。但大家先別搞錯，問題不在台灣，在世界另一端發生事的對大家都是危機。」

他呼籲各界先別放下文字與標題支持，也要展開實際行動。並說，在這張談判桌上，一張為和平與協調的桌上，巴拉圭將坐在第一排提供協助。

巴拉圭是台灣在南美洲的長期友邦，面對中共經濟施壓，堅持以實際行動表達支持。潘尼亞2023年就任總統後出席聯合國大會期間，持續公開發言挺台。