曾永權推動NGO為促進和平驅動力：戰爭沒贏家和平沒輸家

世亞盟年會今天上午在台北舉行，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，自由民主是普世價值，和平，更是人類自古至今共同追求的目標，俄烏戰爭、美伊戰爭及以巴衝突仍在進行，戰爭所帶來的經濟崩潰，生靈塗炭，歷歷在目。世界和平是現今最迫切需要的，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，是條千真萬確不變的定律。

曾永權上午主持2026年世盟年會與第67屆亞盟年會，曾永權表示，世亞盟年會主題非政府組織是促進世界和平的驅動力，自由民主是項普世價值，和平更是人類自古至今共同追求的目標。俄烏戰爭、美伊戰爭及以巴衝突所帶來的經濟崩潰，生靈塗炭，歷歷在目。世界和平是現今最迫切需要的，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，是千真萬確不變的定律。

他說，邁向和平是項艱難任務，需要長期努力，只靠一次國際會議或一份和平協議，不能達到真正的和平，人權平等，良好公民教育，健全社會制度，尊重文化歧異，培養彼此的信任，缺一不可。NGO責無旁貸發揮不可忽視的力量。對受限國際活動空間的國家，可扮演更重要的角色。世盟身為NGO，在倡議和平交流合作，降低風險促進溝通，當可扮演更積極的角色。

曾永權指出，世界和平的道路依然漫長，挑戰依然嚴峻。NGO可從預防衝突，促進對話，消除歧視與貧困，教育和平理念等方面著手，堅信愛與關懷為動力，以無私無我為橋樑，NGO將在世界和平的進程中，扮演不可或缺的力量。

世亞盟年會開幕後，曾永權接著主持亞盟2026年亞太圓桌會議，曾永權表示，第二次世界大戰結束後，儘管仍有零星的局部衝突，然而並未像近幾年所發生的俄烏戰爭、以巴衝突及美伊戰爭，如此讓人擔憂，我們所在的亞洲及太平洋地區，雖沒有爆發如俄烏、美伊那樣的戰爭，然而朝鮮半島、南海等長期存在許多爭議，各界對和平的訴求越來越強烈。NGO在推動世界和平扮演相當重要的角色。NGO相對於政府，可以透過NGO之間的合作與連結，利用自身網絡，協調跨越國界的資源，發揮更大的作用。

參加今年世亞盟年會的除了外交部次長陳明祺，立法院院長辦公室顧問葉壽山出席，還有其他來自全球20個國家與組織，近40餘位貴賓出席，包括英國上議院副議長羅根（Lord Dennis Rogan） 副議長、前德國國會議員費雪（Axel Fischer）、聯合國非政府組織裁軍、和平與安全委員會主席兼執行長納茲（Bruce F. Knotts）、聯合國世界聯邦主義大會主席克莉絲汀娜（Dorothea Christiana）、世界法學家協會駐聯合國代表夸樂斯（Kim G. Quarles）、前墨西哥州政府秘書長郝雷齊（César Jáuregui Robles）、加拿大眾議員斯格羅（Judy Sgro)眾議員、關島議會參議員魯漢（Jesse Anderson Lujan）。