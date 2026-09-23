快訊

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

聽新聞
0:00 / 0:00

曾永權推動NGO為促進和平驅動力：戰爭沒贏家和平沒輸家

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
2026年世盟年會暨第67屆亞盟年會今天上午在圓山飯店舉行開幕式，世盟中華民國總會理事長曾永權致歡迎詞。圖／世亞盟秘書處
2026年世盟年會暨第67屆亞盟年會今天上午在圓山飯店舉行開幕式，世盟中華民國總會理事長曾永權致歡迎詞。圖／世亞盟秘書處

世亞盟年會今天上午在台北舉行，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，自由民主是普世價值，和平，更是人類自古至今共同追求的目標，俄烏戰爭、美伊戰爭及以巴衝突仍在進行，戰爭所帶來的經濟崩潰，生靈塗炭，歷歷在目。世界和平是現今最迫切需要的，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，是條千真萬確不變的定律。

曾永權上午主持2026年世盟年會與第67屆亞盟年會，曾永權表示，世亞盟年會主題非政府組織是促進世界和平的驅動力，自由民主是項普世價值，和平更是人類自古至今共同追求的目標。俄烏戰爭、美伊戰爭及以巴衝突所帶來的經濟崩潰，生靈塗炭，歷歷在目。世界和平是現今最迫切需要的，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，是千真萬確不變的定律。

他說，邁向和平是項艱難任務，需要長期努力，只靠一次國際會議或一份和平協議，不能達到真正的和平，人權平等，良好公民教育，健全社會制度，尊重文化歧異，培養彼此的信任，缺一不可。NGO責無旁貸發揮不可忽視的力量。對受限國際活動空間的國家，可扮演更重要的角色。世盟身為NGO，在倡議和平交流合作，降低風險促進溝通，當可扮演更積極的角色。

曾永權指出，世界和平的道路依然漫長，挑戰依然嚴峻。NGO可從預防衝突，促進對話，消除歧視與貧困，教育和平理念等方面著手，堅信愛與關懷為動力，以無私無我為橋樑，NGO將在世界和平的進程中，扮演不可或缺的力量。

世亞盟年會開幕後，曾永權接著主持亞盟2026年亞太圓桌會議，曾永權表示，第二次世界大戰結束後，儘管仍有零星的局部衝突，然而並未像近幾年所發生的俄烏戰爭、以巴衝突及美伊戰爭，如此讓人擔憂，我們所在的亞洲及太平洋地區，雖沒有爆發如俄烏、美伊那樣的戰爭，然而朝鮮半島、南海等長期存在許多爭議，各界對和平的訴求越來越強烈。NGO在推動世界和平扮演相當重要的角色。NGO相對於政府，可以透過NGO之間的合作與連結，利用自身網絡，協調跨越國界的資源，發揮更大的作用。

參加今年世亞盟年會的除了外交部次長陳明祺，立法院院長辦公室顧問葉壽山出席，還有其他來自全球20個國家與組織，近40餘位貴賓出席，包括英國上議院副議長羅根（Lord Dennis Rogan） 副議長、前德國國會議員費雪（Axel Fischer）、聯合國非政府組織裁軍、和平與安全委員會主席兼執行長納茲（Bruce F. Knotts）、聯合國世界聯邦主義大會主席克莉絲汀娜（Dorothea Christiana）、世界法學家協會駐聯合國代表夸樂斯（Kim G. Quarles）、前墨西哥州政府秘書長郝雷齊（César Jáuregui Robles）、加拿大眾議員斯格羅（Judy Sgro)眾議員、關島議會參議員魯漢（Jesse Anderson Lujan）。

和平 曾永權 戰爭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林佳龍投書日媒 籲制止中國曲解聯合國決議

林佳龍投書荷媒 籲國際支持台灣有意義參與聯合國

罕見戰時訪問敵國！伊朗總統赴紐約聯合國大會 美國祭嚴格限制

馬克宏聯大最後演說 斥責加薩局勢、反對AI僅由美中決定

相關新聞

曾永權推動NGO為促進和平驅動力：戰爭沒贏家和平沒輸家

世亞盟年會今天上午在台北舉行，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，自由民主是普世價值，和平，更是人類自古至今共同追求的目標，俄烏戰爭、美伊戰爭及以巴衝突仍在進行，戰爭所帶來的經濟崩潰，生靈塗炭，歷歷在目。世界和平是現今最迫切需要的，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，是條千真萬確不變的定律。

川習會前美拋AI通報機制 知情者指是貝森特何立峰熱線

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國大陸國務院副總理何立峰20日會面時，提出一項新的人工智慧（AI）安全「通報機制」。不過，4名知情人士表示，這項提議其實比名稱聽起來簡單得多，就是在兩名官員之間建立直接溝通管道。

越南塑膠回收村臭味成日常 台灣成垃圾殖民主義加害者

台灣是越南進口廢塑膠十大來源國之一，保守估計已輸出數千公噸難以回收、傷害環境的「廢塑膠混合物」。《聯合報數位版》記者與越南環團合作調查，其成員日前至明開村勘查現況，發現環境髒亂，大量廢塑膠棄置空地，沒有回收再利用，在風吹雨淋下破碎飄散。 明開村（Minh Khai）鄰近越南首都河內、有「塑膠回收手工藝村」之稱，全球產生的無數廢塑膠，最終都送來此地……

歷史上的今天／1961年中影士林製片廠落成 「宜室宜家」開鏡

1961年9月23日，中央電影公司新建於士林外雙溪的製片廠，第一期工程竣工，中影下午三時在新址為第一個攝影場舉行落成典禮，該公司新片「宜室宜家」的開鏡及演員先修班開學同時在新的製片廠舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。