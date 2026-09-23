世界奧林匹克西洋棋賽 台灣女子組暫居D組第一

第46屆FIDE世界西洋棋奧林匹克團體賽正在烏茲別克撒馬爾罕舉行。本屆賽事規模創歷屆新高，吸引全球超過200個國家與地區代表參與，公開組205隊、女子組189隊同場競技。截至第6輪結束、進入休息日前，台灣女子代表隊暫居Rating Category D第一名，公開組代表隊則暫居Category C第四名，兩隊在後半段賽事中都持續保有爭取分組獎牌的機會。

台灣女子代表隊於世界西洋棋奧林匹克賽場準備出賽，雙方選手於開賽前握手致意。圖／中華民國西洋棋協會提供

本屆公開組由 特級大師（GM）宋法昀、國際大師（IM）白洛鈞、陳君維及候選大師（CM）劉業陽 出賽；女子組則由 吳彤、女子候選大師（WCM）陳頎、龔凡軒及吳沛瑄 組成。在中華民國西洋棋協會支持下，兩隊代表台灣站上世界最高層級的國家團體賽舞台。

值得一提的是，台灣公開組與女子組本屆皆以4人陣容參賽，沒有替補選手。世界西洋棋奧林匹克共進行11輪，代表每名選手都必須全程出賽，除了棋力較量，體力、專注力及連續面對勝負後的心理調整，也成為重要考驗。

女子組在第5輪以2.5比1.5擊敗Botswana，4名選手合力拿下重要勝場；其中位於第一台的 吳彤（Tansi Tung Wu） 也獲國際西洋棋總會FIDE官方影音團隊專訪，影片以 「Tansi Tung Wu: ‘I look up to Bibisara Assaubayeva’」 為題發布。

FIDE官方專訪台灣女子代表隊第一台吳彤，影片以「I look up to Bibisara Assaubayeva」為題發布。

圖／截自 FIDE官方YouTube頻道畫面

訪談中，吳彤分享首次參加世界西洋棋奧林匹克的心情，也談到自己如何面對比賽中的勝負起伏。她提到，前一日輸棋後一度相當低落，但隔天重新調整，再度坐上棋盤並擊敗一名WIM棋手，讓她重新找回信心。

她也談到奧林匹克與一般個人賽最大的不同——這是一場團體賽。即使自己在輸棋後感到難過，也不能只停留在個人的情緒中，因為每一盤棋的結果都與隊友、整支代表隊息息相關。

談到喜歡西洋棋的原因，她表示，棋局吸引人的地方，在於每一盤都有許多不同的可能性，即使棋力持續進步，仍然會不斷發現新的事物、面對新的挑戰。她也分享自己欣賞的棋手是哈薩克名將 Bibisara Assaubayeva，希望未來有一天能有機會在正式賽事中與頂尖棋手交手。

目前賽事尚有5輪，階段排名仍可能隨每一輪結果改變。台灣公開組與女子組將在休息日後繼續迎戰各國代表隊，爭取更佳的總排名及Rating Category成績。

從GM、IM領軍的公開組到女子組，4人全勤應戰，台灣棋手正持續在世界西洋棋奧林匹克的棋盤上，為團隊的每一分努力。