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曾永權接任世界自由民主聯盟總會長 各國代表全支持

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
世界自由民主聯盟今天晚上舉行執委會，推舉通過現任世盟副總會長曾永權，出任世盟總會長。圖／世盟提供
世界自由民主聯盟今天晚上舉行執委會，推舉通過現任世盟副總會長曾永權，出任世盟總會長。圖／世盟提供

世界自由民主聯盟總會長饒穎奇病逝後，世盟今天舉行執行委員會議，推舉世盟副總會長曾永權，擔任新一任的世盟總會長，帶領世盟推動國際交流與合作。

世盟9月21日起，在台北舉行2026年世盟年會暨第67屆亞盟年會，來自世界各地的會員及代表齊聚台北，就自由、民主、和平及國際合作等議題進行交流。今天晚上舉行世盟執行委員會議，會中推舉通過曾永權出任總會長，曾永權將繼續帶領世盟，持續推動國際交流與合作。

曾永權擔任總會長，獲得各國代表支持，包括英國分會會長羅根、德國分會會長費雪、澳洲分會會長蘭德約、菲律賓分會會長宏戈、墨西哥分會會長郝雷齊、斐濟分會會長納京、印度分會會長娜米雅等人。他們都表示，曾永權具備豐富經驗、卓越能力、堅定信念，將在世盟新階段，帶領世盟向前邁進。

聯合國非政府組織裁軍、和平與安全委員會主席納茲也對曾永權出任世盟總會長，表達全力支持。

曾永權 饒穎奇 和平

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