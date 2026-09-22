權利回復基金會9月通過78件賠償案 總金額逾1.5億元

權利回復基金會今天表示，18日由董事長張文貞召開第2屆第20次董事及監察人會議，會中審議通過77件生命或人身自由賠償案，以及1件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額逾新台幣1.5億元。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天發布新聞稿指出，截至8月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理4192件，其中3252件獲賠、127件駁回、70件撤回申請。

基金會表示，財產所有權被剝奪案件方面，累計受理421件，其中42件通過返還原財產或金錢賠償、56件撤回、220件駁回；此外，名譽回復證書的申請案，累計受理6626件，其中5437件通過、79件駁回。

基金會說明，駁回案件多因為申請人不符申請資格，財產駁回案件原因多為依現有資料查無財產遭剝奪情事、或雖判決有沒收之宣告但經國防部准免沒收等情形。

基金會表示，此次審議通過的案件中，涵蓋威權統治時期等多起國家不法行為案件，有被害者或於二二八事件時遭國軍逮捕後槍決，或於二二八事件時失蹤，亦有被害者於二二八事件時遭國軍刑求。

基金會提到，另於白色恐怖時期，有多名被害者僅憑自白內容與同案供述即遭當局認定涉案，於欠缺充分證據及正當法律程序下遭判處死刑；亦有被害者僅憑自白內容被定罪，提出刑求的抗辯後仍不為當局受理。

基金會指出，有關財產所有權被剝奪的案件中，有被害者於二二八事件時遭剝奪隨身財物或家中財產，因原財產已滅失，依物價指數變動率計算後予以賠償。

基金會說明，目前持續主動聯繫符合的被害者及家屬，推動權利回復相關業務，民眾若有申請賠償等相關需求，可電洽基金會專線求證與諮詢（02-8173-5000），或造訪基金會官方網站取得協助。