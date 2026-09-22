提升海洋素養能見度 從知道海洋到為海洋採取行動

國家海洋研究院長陳璋玲今天在海洋素養與藍色公民國際研討會中表示，推動海洋素養從「知道海洋」走向「關心參與海洋、為海洋採取行動」，透過國際交流與在地實踐，深化藍色公民理念，擴展我國在海洋素養及永續國際交流與合作。

「2026海洋素養與藍色公民國際研討會（International Symposium on Ocean Literacy for BlueCitizens 2026）」，今天起一連在澎湖福朋喜來登酒店舉行3天，來自韓國、日本、菲律賓、美國及臺灣的海洋科學、教育、大學與海洋相關專業組織與會，透過跨國交流與跨域對話，共同探討如何將海洋知識轉化為公民參與及具體行動，會中將發表國內外海洋素養與影響等多場專題演講與分享，提升臺灣參與國際海洋素養的能見度。

陳璋玲表示，海洋素養與藍色公民國際研討會，選在海洋文化與島嶼生活緊密相連的澎湖舉行，讓國際交流不僅停留在會議場域，更走入真實的海洋與地方生活。

陳璋玲表示，海洋素養的推動，不應只停留在海洋知識的普及，更重要的是讓民眾理解自身生活與海洋之間密不可分的關係，進一步願意關心並參與海洋保育、資源永續利用及相關公共議題。

陳璋玲說，期望讓海洋素養從「知道」進一步轉化為「參與」與「行動」，培養更多具備海洋責任意識的藍色公民。推動海洋素養從「知道海洋」進一步走向「關心海洋、參與海洋、為海洋採取行動」，並透過國際交流與在地實踐，持續深化藍色公民理念，擴展我國在海洋素養及永續議題上的國際交流與合作。

國家海洋研究院表示，為期3天的海洋素養與藍色公民國際研討會，將發表國內外海洋素養與影響等多場專題演講與經驗分享外，也將在澎湖生活博物館參觀「海海人生，對澎湖起行：國家海洋研究院成果特展」和深入馬公城市參訪，從地方環境、歷史文化與居民生活脈絡進一步理解海洋如何影響島嶼社會，深化海洋素養與地方實踐之間的連結。