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桃園到宅坐月子再擴大 第三胎以上家庭不限所得都可申請

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政宣布擴大到宅坐月子服務，第三胎以上家庭不分經濟條件都可申請，市府並增加月子服務員跨區服務交通補助，提高媒合效率。示意圖。聯合報系資料照
桃園市長張善政宣布擴大到宅坐月子服務，第三胎以上家庭不分經濟條件都可申請，市府並增加月子服務員跨區服務交通補助，提高媒合效率。示意圖。聯合報系資料照

桃園市政府擴大育兒支持措施，市長張善政今宣布，到宅坐月子服務將再擴大適用對象，除今年起已提供多胞胎及中低收入家庭使用，未來第三胎以上家庭不分經濟條件，也可申請服務；市府並將增加月子服務員跨區服務交通補助，盼改善各區服務人力不均問題，提高媒合效率，讓多子女家庭產後能獲得更多照顧支持。

張善政表示，市府婦幼局今年1月起推出到宅坐月子服務，針對多胞胎及中低收入等家庭，由經過訓練的服務人員前往產婦家中提供協助，讓媽媽生產後不必離開熟悉環境，也能在家安心休養，政策推出後獲得不錯迴響。

張善政指出，並非每個家庭都有足夠經濟能力入住月子中心，到宅坐月子服務就是希望提供另一種選擇，透過專業服務人員到家協助，減輕產婦產後休養及家庭照顧壓力。市府此次進一步擴大服務對象，將第三胎以上家庭納入，不再以家庭經濟狀況作為限制，希望透過擴大到宅服務，協助家庭分擔產後照顧新生兒及其他子女的壓力。

此外，市府也將增加月子服務員跨區服務交通補助。張善政說，目前到宅坐月子服務員原則上依各行政區提供服務，但各區產婦需求與服務員人數未必平衡，部分地區可能出現需求較多、人力不足的情況，因此市府希望提高服務員跨區支援的意願。

張善政表示，未來服務員若跨區提供到宅服務，市府將提供額外交通補助，藉此增加跨區媒合量能，改善區域間人力落差，讓有需求的家庭更容易找到適合的服務人員，也提高整體服務效率，市府也會持續完善相關服務，提升桃園婦幼友善環境。

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