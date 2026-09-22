台中港填海遭指規避審查 交通部：均符合規定

台灣民眾黨立委陳昭姿今天表示，交通部及台中港務分公司的百億填海造陸工程，硬將新工程認定為「既有開發」以規避實質審查。交通部表示，該案屬行政院核定的延續性計畫，本質是在既有水域依法收容土方；海洋委員會則表示尊重交通部的認定，將與地方政府共同監督。

陳昭姿、監督施政聯盟、大地心環境關懷協會及台灣生態學會，今天在立法院舉辦記者會。交通部、海洋委員會及台中港務分公司均派代表出席。

陳昭姿表示，交通部和台中港務分公司不僅以「既有防波堤內」規避環境評估，同時用舊計畫謊稱既有開發利用行為，以規避野生動物保育法的重要棲息環境審查。

她也指出，台中港務分公司在生態檢核自評表中，在是否有保護區、保育類動物項目全部勾「否」，否定台中港有白海豚棲息環境的事實，涉犯刑法偽造文書及使公務員登載不實等罪嫌。

監督施政聯盟執行長許心欣說，根據海洋委員會的回文追查發現，台中港務分公司聲稱作為豁免審查依據計畫內容，不包含新台幣104億元的填海工程，顯示海委會未嚴格查證，即放水給予「免重棲審查」處分，將全台僅存不到50隻的瀕危台灣白海豚推向滅絕危機。

交通部航政司代理副司長段維萍表示，國際商港未來發展及建設計畫屬每5年的滾動檢討，現有計畫是延續行政院在105年就已核准的，那時就已經核定這個場域作為收容土方的場所。這個計畫其實就是在同一個水域內依核定辦理的土方收容工作。

針對生態檢核自評表的質疑，段維萍回應，港務公司已分別於110年及112年5月開工後，依規定完成規劃設計與開工階段的兩份生態檢核自評表；經交通部檢視，程序均符合當時注意事項之規定。

海洋保育署海洋生物保育組組長洪國堯表示，中華白海豚棲息環境的劃設是在109年公告；針對台中港南填方區案，目的事業主管機關交通部已認定屬「既有開發案」，海保署對此表示尊重。針對開發行為，後續將依野保法配合地方政府執行監督工作。