總統：每年250億元支持中小微企業升級 加快產業轉型

總統賴清德今天接見第22屆台灣金根獎獲獎廠商時表示，政府全力推動AI新十大建設，讓台灣成為人工智慧島，也要協助中小微企業跟上轉型升級的腳步，自明年起，每年有新台幣250億元的預算支持中小微企業升級轉型，加深、加快產業的升級轉型。

總統府發布新聞稿指出，總統今天接見第22屆台灣金根獎獲獎廠商，肯定其積極經營、追求卓越，讓產業在台灣扎根、大步走向世界，也期盼產業界與政府一起努力，讓台灣產業發展更多元、經濟更穩健。

總統致詞時首先恭喜獲得台灣金根獎的13家企業，從80多家優秀企業中脫穎而出，十分不簡單，也感謝台灣產業科技推動協會透過台灣金根獎表彰深耕台灣、布局全球的優秀企業，讓台灣企業努力打拚、勇於創新的精神持續發揚光大。

總統說，台灣的競爭力不僅來自高科技產業，也來自傳統產業與中小微企業長期累積的技術與經驗，大家不分企業規模、不分領域，都持續精進、升級轉型，讓台灣產業鏈更加完整，也為台灣經濟發展創下更亮眼的成績。

總統表示，要鞏固經濟的好表現，政府非常重要的課題就是在AI科技發展浪潮下，協助產業掌握機會、提升競爭力，因此政府全力推動「AI新十大建設」，從人才、算力，到穩定電力等層面著手，並擴大百工百業的智慧應用，希望在2040年之前，培養至少50萬名AI應用人才，讓台灣成為人工智慧島。

總統也指出，政府要協助中小微企業跟上轉型升級的腳步，除了經濟部去年成立產業競爭力輔導團，協助產業導入AI應用，行政院在這個月也提出「支持及壯大中小微企業方案」，規劃8年投入1000億元預算，加上現在每年100多億元，自明年起，每年就有250億元的預算支持中小微企業升級轉型，加深、加快產業的升級轉型。

總統提到，面對全球供應鏈重組，台灣也持續深化與全球經貿夥伴的合作，政府的方向很清楚，就是要讓台灣企業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

訪團由台灣產業科技推動協會理事長涂醒哲率領，經濟部次長何晉滄陪同，在總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安及國家安全會議諮詢委員林志潔也在座。