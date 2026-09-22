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俄實施臨時通行限制 愛沙尼亞：不排除選舉控管、潛在動員計畫

中央社／ 維爾紐斯22日專電

俄羅斯近日在與愛沙尼亞接壤地區實施臨時通行限制。愛沙尼亞警察與邊防局表示，此措施可能跟俄方選舉期間強化管制措施有關；內政部長塔羅則表示，此舉不排除與俄方潛在動員計畫有關。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）21日報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，自16日至26日對涵蓋斯蘭齊（Slantsy）與金吉謝普（Kingisepp）2個行政區的邊境地帶實施通行限制，目的是「防止違反邊境與移民規定」，並「保護水域生物資源」。

期間，小型船隻不得航行於構成愛沙尼亞與俄羅斯邊界的納爾瓦河（River Narva）特定河段，另在距國界5公里範圍內的非聚落地區，夜間禁止通行，同時禁止狩獵及攜帶武器。

報導指出，愛沙尼亞警察與邊防局（Police andBorder Guard Board）事前已掌握俄方將在邊境部分區域實施短期限制措施，但俄方邊境機構並未提前通報。

根據ERR報導，警察與邊防局認為此類限制並不罕見。愛方邊界代表維爾欽（Andris Viltsin）表示，俄羅斯過去曾基於預防或軍事演習需要，不時在邊境地帶實施各類管制，且平時相關區域的通行本就較為嚴格。

他指出，俄方在靠近邊界的5公里範圍內，日常管制程度明顯高於愛沙尼亞，例如進入邊境城市伊萬哥羅德（Ivangorod）通常需持邀請函。報導並引述愛沙尼亞警察與邊防局說法指出，俄方此次措施可能與選舉期間強化管制措施有關。另有觀察指出，俄羅斯近期也在強化納爾瓦河岸防禦，但兩者之間尚無明確關聯。

維爾欽表示，從整體情勢來看，俄方正持續投入更多資源強化邊境管控與應對能力，顯示其戰備與警戒程度有所提升。

此外，報導提到，俄羅斯近日舉行選舉，由執政黨團結俄羅斯黨（United Russia）勝出，外界也關注，相關措施是否與大選後潛在動員計畫有關。

據報導，愛沙尼亞內政部長塔羅（Igor Taro）表示，不排除各種可能，包括防止民眾在動員情況下離境。他指出，多數俄羅斯民眾並不願參與戰事，相關限制措施也可能與防止人口外流有關，但逃避兵役本身並不足以成為獲得國際保護的理由。

塔羅並指出，俄方一向對邊境地區採取特殊管理制度，相關區域從未完全開放，實施管制的實際動機，只有俄方自己清楚。

愛沙尼亞 俄羅斯 塔羅

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