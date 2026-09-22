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影／台商年會聚焦AI半導體 蕭美琴：台灣黃金十年走在世界前端

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
副總統蕭美琴今天出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會。記者劉學聖／攝影
副總統蕭美琴今天出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會。記者劉學聖／攝影

世界台灣商會聯合總會年會今在高雄舉辦，聚焦台灣在全球AI及半導體供應鏈中的關鍵地位，副總統蕭美琴致詞時強調，台灣正以引以為傲的AI、半導體與高科技智慧國家作為發展重點，即使全球局勢變動、充滿不確定性，上半年經濟成長率仍達14.15％，預估全年可超過11％，是數十年來前所未有的亮眼表現。

世總串聯全球台商網絡，是台灣走向世界、拓展國民外交重要橋梁，今天以AI領航、鏈結全球為題舉辦第32屆年會暨第3次理監事聯席會議，副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁、僑委會委員徐佳青、總會長熊強生等人出席。

蕭美琴指出，台灣面對關稅戰、地緣政治、能源、人口結構及科技變遷等挑戰，台灣經濟仍展現強勁韌性，政府除要維持經濟成長動能，也要讓成果由更多台灣人民共享，確保台灣不只現在表現亮眼，未來黃金十年也有足夠能量走在世界前端。

她表示，從數位、淨零雙軌轉型，到投資台灣三大方案、兆元投資國家發展方案及AI新十大建設，都是為了帶動產業升級並提前布局，政府也將從地理空間、企業規模及產業領域等三大面向落實「均衡台灣」，解決企業所需的水、電、能源及人才問題，並推動8年千億元中小微型企業支持方案。

蕭美琴說，台商串聯人脈、資金、產業供應鏈、經驗與專業，不論在研發、原型製作或規模化方面，都已成為全球不可或缺的重要夥伴。

熊強生表示，他過去一年走訪全球六大洲社群，凝聚緊密的台商網絡，面對國際變局，台灣展現強勁經濟韌性，呼籲台商結合台灣AI變革與半導體優勢，布局智慧製造與醫療等創新領域，共創全球商機。

徐佳青提到，台灣無人機產業今年獲得美國聯盟認證，在AI與半導體領域表現亮眼外，非紅供應鏈等多元面向同樣具備強勁的經濟韌性與全新契機。

陳其邁指出，高雄在大南方計畫助力下，台積電最先進製程已在高雄落地，從2奈米推進至1.4奈米，並結合日月光封測打造完整供應鏈，市府將推出更多優惠吸引企業投資，帶動南台灣經濟成長動能。

副總統蕭美琴今天受邀出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會。記者劉學聖／攝影
副總統蕭美琴今天受邀出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會。記者劉學聖／攝影

屏東縣青葉國小合唱團受邀在大會唱國歌。記者劉學聖／攝影
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副總統蕭美琴今天出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會。記者劉學聖／攝影
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世界台灣商會聯合總會第32屆年會今天在高雄舉行。記者劉學聖／攝影
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世界台灣商會聯合總會第32屆年會今天在高雄舉行。記者郭韋綺／攝影
世界台灣商會聯合總會第32屆年會今天在高雄舉行。記者郭韋綺／攝影

半導體 蕭美琴 台商

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