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迎接國慶大會 總統府周邊22日起分階段交管

中央社／ 台北22日電

配合國慶大會各項慶祝活動，國慶籌備委員會今天指出，總統府周邊區域自今天晚間11時起，分階段進行夜間標線作業等各項交通管制措施，請民眾留意管制時間及範圍。

國慶籌備委員會透過新聞稿指出，國慶大會預演活動將於10月6日下午1時於總統府前展開，周遭區域將自當天上午10時至下午5時實施車輛管制，歡迎民眾到總統府前南北廣場觀賞表演。

慶籌會表示，10月10日國慶當天，總統府周遭將配合國慶大會活動實施兩階段交管，第一階段自10月9日晚間10時至10日下午1時，在核心區域實施人、車管制。第二階段自10日0時至下午1時，在周遭區域實施車輛管制，請民眾遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會也提醒，國慶日總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站查詢，也請受邀觀禮的民眾儘量搭乘大眾運輸前往。

國慶 交管 總統府

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