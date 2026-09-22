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少子女化連鎖骨牌效應 未來要工作到80歲才能退休？

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
現年40歲左右的上班族，或許已開始盤算20年後的退休生活。聯合報系資料照
現年40歲左右的上班族，或許已開始盤算20年後的退休生活。聯合報系資料照

現年40歲左右的上班族，或許已開始盤算20年後的退休生活。依據勞動部調查，勞工平均規劃退休年齡為60.9歲，照目前規劃，再工作約20年就能告別職場。然而，當這一代人開始考慮退休時，台灣的人口結構也將迎來明顯轉變，屆時是否真的能在60歲出頭退出職場，恐怕已不再只是單純的個人生涯選擇。

國發會最新人口推估顯示，20年後全台人口將降至1,974萬人，65歲以上人口占比則由今年20.9%攀升至37.9%。面對一個愈來愈老、愈來愈缺人的台灣，勞動力、退休制度與高齡就業模式都必須重新調整。

人口壓力逐步進入勞動市場

人口結構早已悄悄開始轉變。去年台灣總生育率降至0.695人，今年國發會中推估出生數約9.4萬人，2075年更可能只剩2.7萬人。即使未來總生育率有機會逐步回升，但育齡婦女人數持續減少，出生人口仍難回到過去水準。

少子女化首先反映在校園。國發會估算，6歲國小入學年齡人口，將由2014至2025學年度平均每年20萬人，降至2026至2037學年度平均12萬人，減幅超過四成；18歲大學入學年齡人口，也將由平均26萬人降至20萬人。

這份壓力也將逐步進入勞動市場。今年台灣15至64歲工作年齡（青壯年）人口預估仍有1,576萬人，占總人口67.9%；2075年，將降至513萬人，占比僅42.3%，近50年間減少超過1,000萬人。

人變少，留下來的勞動人口也變得更老。45至64歲人口占青壯年人口比率，將由2026年的46.3%，提高至2075年的60.8%。扶養結構也將翻轉。今年潛在支持比為3.2，也就是每3.2名青壯年，養一名65歲以上老人；到了2075年將降至0.8，代表每一名老人背後，連一名青壯年人口都不到。

平均壽命延長 未來要工作到80歲？

另一方面，隨著醫療進步與生活條件改善，國人平均壽命持續延長。國發會推估，男性平均壽命將由今年的78.36歲延長至2075年的84.19歲，女性則由85.26歲提高至91.2歲。長壽本身是社會進步的重要成果，但也意味退休後生活年數拉長，若仍在60歲出頭退出職場，退休所得、年金制度及長期照護所需承擔的期間，都將同步延長。

這是否意味著，未來真的要「工作到80歲」？國發會並未提出將退休年齡延至80歲的政策，但報告指出，隨健康餘命延長及高齡就業政策推動，65歲以上人口延後退休、二度就業可望增加，有助於擴充國內勞動力供給。

因此，未來退休制度的調整，更可能朝部分退休、彈性工時、職務再設計及高齡再就業等方向發展。如何在延長勞動參與的同時，兼顧所得保障、工作條件與高齡者自主選擇，將成為少子高齡化下，愈來愈重要的政策課題。

生與不生難題 人口探底 勞動部 生育率 退休

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