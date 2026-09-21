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新住民反賄選宣導 劉世芳籲守住民主紅線

中央社／ 高雄21日電

移民署今天在行政院南部聯合服務中心，舉辦「新住民賄選法令宣導座談會」，內政部長劉世芳等人出席，與新住民共同宣示打擊不法賄選，同時呼籲守住民主紅線，勿因小利而觸法。

依移民署南區事務大隊新聞稿，劉世芳表示，11月28日九合一選舉將至，投票是行使公民權利，更是台灣民主制度的核心，也是監督政府的重要時刻，呼籲新住民於選舉期間提高警覺，若遇人以金錢或物品要求投票給特定候選人，即屬違法賄選，務必守住民主紅線，切勿因一時小利而觸法。

劉世芳提到，買賣票恐面臨罰款與刑責，更將背負社會負面標籤，應參與合法競選活動、深入聆聽政見，選出能為民服務的候選人。劉世芳邀新住民共同加入守護台灣民主行列，拒絕賄選、守護台灣民主價值。

南區事務大隊表示，座談會由移民署與高雄地檢署及高雄市選舉委員會，進行多面向法令宣導與互動有獎徵答，拆解買票賣票型態、深偽影音與境外資金介選等新型態不法手段，另邀曾獲世錦賽跆拳道品勢混雙金牌的國手黃品潔，帶領團隊演出，並邀新住民上台互動，共同「擊破賄選板」，象徵公部門與新住民攜手「踢爆」買票賣票等不法行為。

南區事務大隊提到，現場由選委會設置「實境模擬投票所」，演練領票、圈票等流程，並列舉帶未關機手機進圈票處、亮票、攜出選票，或撕毀選票等常見的「投票NG行為」。透過實際操作，新住民朋友表示，親自演練過，可以安心投票。

南區事務大隊表示，將持續結合檢察及選務機關，深化新住民民主法治教育，共同守護乾淨選風，若民眾發現賄選，應撥打檢舉賄選專線，檢舉人身分將受保護，經查證屬實並得依規定核發檢舉獎金。

劉世芳 新住民 賄選

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