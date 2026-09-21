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馬太鞍洪災周年 衛福部「守望馬太鞍 泥濘中微光」新書發表
花蓮馬太鞍洪災屆滿1周年，衛生福利部今天下午舉辦「守望馬太鞍 泥濘中微光：馬太鞍洪災救援與守護紀實」新書發表會，副總統蕭美琴、衛福部次長林靜儀，以及救援的部醫聯盟、各司署第一線救援人員、地方政府、國軍與民間團體代表出席，共同回顧災害發生後的救援與復原歷程。
衛福部次長林靜儀表示，中央於災後成立「中央前進協調所」，秉持「團結合作、共同救災」與「從寬、從速、從簡」原則，將行政資源精準交付災區，展現極致行政動能，更創下多項台灣公衛與社福史上的新里程碑。這本紀實專書不僅是向所有救災無名英雄致敬，更是衛福部未來精進醫療與防災韌性的重要模板，展現公醫體系作為國家社會安定的堅實力量。
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