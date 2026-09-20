婚育宅供不應求...國土署：今年再釋出1千戶 未來3年增1萬戶

為減輕民眾育兒負擔，內政部在少子女化對策計畫提出支持生養的住宅策略。審計部去年總決算報告指出，截至今年3月底止已有2760戶受理申請婚育宅，但扣除林口世大運選手村社宅外，其他釋出婚育宅僅568戶，明顯供不應求。國土署說明，今年新北市、高雄市、台南市、苗栗縣等9縣市可再釋出約1000戶婚育宅，未來3年預計再增加約1萬戶。

總決算報告指出，內政部透過四大方向推動青年婚育租屋協助，包括承租婚育宅、增加包租代管補助、加碼租補金額、申請資格放寬等，經查，內政部在去年9月4日提報院會資料，預計在去年底前釋出1000戶婚育宅，今年至2028年再釋出1萬戶，去年釋出1022戶婚育宅，但截至今年3月底止已受理申請達2760戶，顯示婚育族群需求殷切。

總決算報告說明，除林口世大運選手村社宅因部分房型坪數較大、租金較高，導致申請戶數較少外，其餘釋出供抽籤的婚育宅共568戶，僅占申請數2476戶的22.94％，明顯供不應求；另外，專案對於包租代管社宅，提供育兒安全設施補助措施部分，預計自今年起每年新增補助6000戶，但適用對象的認定條件需去年10月1日以後結婚登記，或育有去年10月1日以後出生的新生兒，導致截至今年2月底尚無申請補助案件。

國土署說，依目前推動進度，今年新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣等9個縣市可再釋出約1000戶婚育宅，未來3年預計再增加約1萬戶；同時為鼓勵民間投入都市更新及危老重建，並增加婚育宅供給，行政院已在7月16日將都市更新條例及都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案，函送立法院審議，透過容積獎勵鼓勵民間提供社宅，並優先作為婚育宅。

國土署表示，危老條例修正草案增訂提供社宅及公益設施的容積獎勵機制，優先提供新婚2年內或育有未成年子女家庭入住；都市更新條例修正草案也調整容積獎勵規定，盼政策誘因引導民間參與都市更新，增加婚育家庭可使用的住宅資源。