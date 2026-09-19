學者：北京藉大量簡體中文資料 擬壟斷全球華語詮釋權

AI當道，有學者示警華語詮釋權恐被中國獨占。中研院歐美所研究員洪子偉今天說，北京有計畫想壟斷全球華語的詮釋權，提供了大量簡體中文資料，透過認知戰造成新型態的知識不正義，政府應依法廢除獨尊華語政策，用台文取代華文將是未來趨勢。

現代文化基金會、台灣獨立建國聯盟今天舉辦「論抵抗」研討會，邀請文化大學哲學系副教授吳豐維、輔仁大學歷史系教授陳君愷、逢甲大學通識中心助理教授蕭育和、洪子偉，以及黑熊學院執行長朱福銘進行演說。

吳豐維引用康德的法權論指出，對於被侵略的國家來說，各種防衛手段都是被容許的，而他認為，在被侵略時民眾無論直接或間接反抗都是義務，若未支持這個義務則是道德錯誤。

但他也提出反抗的三個前提，一，社會應有共同信守的正義原則，例如都認可憲政秩序且享受正當的憲政秩序。二，社會是遇到立即或明確的外力壓迫與侵略時，但這必須透過個案認定是否危及良序社會。三，民眾應曾經或是持續分享共同體所帶來的利益，例如健保、教育、治安等基礎建設與社會福利。

陳君愷則說，民主要保障自由意志、選擇的能力，如今台灣因為有曾經抵抗的前輩以及柔性抵抗的民眾，讓台灣走向民主，但在民主的半途上，民眾依然要注意網軍、假訊息、假影音橫行，透過識讀能力因應。他也強調，大家有義務去捍衛可以保衛權利的體制與國家，人人皆要有免於恐懼的自由。

中研院歐美所研究員洪子偉則從認知戰、拆除威權基礎建設、廢除獨尊華語等面向討論抵抗。他說，中國對台灣的認知作戰分為短期干預與長期文化滲透，短期干預因為通常會影響選舉，因此政府因應力道較佳，但非政治偏好其實與人的政治立場關係緊密，長期文化滲透也將影響孩童未來的意識形態，不可不慎。

洪子偉指出，台灣起初也不講華語，卻因戒嚴的族群框架，造成錯誤的語言復振政策，監察院報告也已認證獨尊華語於法無據，政府應依法廢除獨尊華語政策，保障人權。

他還說，實際上華語知識封閉化，北京有計畫想壟斷全球華語的詮釋權，提供了大量簡體中文資料，透過認知戰造成新型態的知識不正義，縱使台灣也有語言模型，但沒有人使用的資料庫不可能有未來性，且從烏克蘭經驗可看出，俄烏戰爭後，烏克蘭人使用烏克蘭語比例上升，台灣要用台文取代華文將是未來趨勢。

他也提到，中央研究院政治學研究所近日調查發現，認同民主價值的人不一定願意保衛台灣，但是，台灣意識越強的人更願意起身對抗中國，可見民主意識覺醒才是反抗的關鍵。