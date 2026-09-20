聯合報一周大事9/13~9/19

1975年9月20日是該年的中秋節，台北市民度過一個充滿歡樂氣息的中秋夜。晚間一輪明月高懸天幕，台北各風景區擠滿了人潮，在國父紀念館前遊人如織，他們席地而坐，一邊吃月餅賞月，笑語處處，充滿了歡樂的節慶氣息。

2026-09-20 00:01