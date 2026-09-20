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聯合報一周大事9/13~9/19

聯合報／ 本報訊

國內

16日：行政院副院長鄭麗君主持穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵措施延長六個月至明年三月底。

17日：中央銀行決議利率「連十凍」，並鬆綁兩項房市管制措施，包括自然人第二戶貸款調升至七成、刪除建商購地貸款於一定期間內動工興建的規定。

18日：經濟部召開電價審議會，決議電價暫時凍漲，優先爭取今年度追加預算，撥補七一一億元給台電

國外

17日：英國國王查理三世警告輝達執行長黃仁勳等人工智慧（ＡＩ）業界領袖，ＡＩ一旦落入錯誤的人手中，恐帶來人類生存危機。

17日：美國聯準會宣布升息一碼（○點二五個百分點），將聯邦基金利率目標區間調高至三點七五%至四%，為三年來首度升息。

18日：日本銀行（央行）宣布升息一碼，距離上次升息僅相隔三個月，是一九九○年以來最短的升息間隔。

黃仁勳 鄭麗君 物價

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