人工智慧導致人類毀滅？拉奇：我不是AI末日論者

飛速發展的人工智慧（AI）今年夏天傳出連串安全警訊，引發疑慮。美國國防科技公司安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇今天表示，關於AI的末日場景「我根本不相信」，並強調「我不是AI末日論者」。

美國AI新創企業Anthropic研究人員日前發出嚴厲警告，認為AI若持續快速發展，可能在不久的將來導致人類滅絕。

拉奇（Palmer Luckey）今天指出：「我並不是一個『AI末日論者』。諸如毀滅人類或終結文明之類關於AI比較誇張的末日場景，我根本不相信。我至今沒有看到任何跡象顯示會出現無法控制的問題。」

2026總統府全社會防衛韌性國際論壇今天在台北君悅酒店舉行，拉奇應邀發表專題演說。他在場邊接受中央社等3家媒體訪問時，作以上表示。

拉奇指出：「就我的經驗來看，這些公司有非常強烈的獲利動機，絕不會讓這些技術出差錯。」

他進一步表示，相形之下，他更擔心「壞人利用『還可以的AI（okay AI）』來做出真正可怕的事」，例如量身打造生物武器或化學武器，或是制定更周密計畫來發動恐怖襲擊，以及掌權者打壓、奴役自家子民。

拉奇說：「相較於AI變壞並且反過來對付我們，我更害怕那些真正邪惡的人利用AI來作惡。」

另外，針對多次提及的地下戰（SubterraneanWarfare）概念，拉奇表示，安杜里爾的研發部門數年來一直持續在建造地下武器，「這是我自從2019年以來就一直在推動的事情」、「當你看到中東目前正在發生的事情時，他們（指政府部門）才意識到這至關重要」。

他說，就像觀察伊朗和許多深埋地底的設施，人們正逐漸意識到，「喔，擁有地下作戰能力的武器，實際上真的很重要。」

不過拉奇也表示，針對「地下武器」，他的思考範圍遠比用它來對付隧道或碉堡更寬廣，「我正在思考的是如何利用地球的地殼來進行各種形式戰爭，所以不只是去摧毀隧道，還包括建立後勤供應鏈、輸送能源與燃料、打造可用於補給的持久性隧道，而且要以戰術性作法去做。」

拉奇指出，地下世界將會變得與海面、水下、天空、太空、陸地一樣重要，並將成為另一個全新領域，「在那裡同樣會有電子武器、動能武器（kineticweapons）、網路武器、後勤、物資供應和部隊調動」。