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創首例！祭中火「增氣拆煤1：1發照」 盧秀燕火速發燃氣操作許可

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局今火速核發中火燃氣機組操作許可證。圖／環保局提供
台中市環保局今火速核發中火燃氣機組操作許可證。圖／環保局提供

選舉將至，中央與地方為台電台中電廠（中火）「增氣拆煤」交鋒！台中市長盧秀燕日前祭出要求中火燃氣許可與拆煤許必須兩張執照一比一發放，環保局今發布，行政院前天核發中火拆除2部老舊燃煤機組許可後，盧秀燕履行「收到紙本公文即發證」的承諾，環保局今假日接獲公文，隨即核發中火燃氣機組操作許可證，創下中華民國首例。

台電說明，台電兌現2024年承諾，將於新燃氣1號機商轉後，10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程；後續新燃氣二期計畫預定第1部機2031年起更新上線後，將逐步拆除燃煤3、4號機，並將5至10號機轉為緊備機組，預計於2034年底達成中火無煤供電目標。

環保局指出，盧秀燕上任以來堅持新建燃氣機組時，必須同步拆除高汙染燃煤機組，避免「燃氣加燃煤」無限擴張。經市府長期積極爭取與嚴格督促，終於促成行政院核准中火拆除許可，成功推進台中能源轉型。

環保局強調，今日核發許可證也特別加註請中火能做到：「中火須優先調度燃氣發電，並採取一切可行措施降低燃煤機組運轉與用煤量，減輕空汙。」核發許可只是第一步，市府未來仍會透過各項法規嚴格監督排放，持續守護市民健康，這也是中華民國首例，當天收到拆煤許可通知，同日火速通過燃氣許可。

台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。圖／台電提供
台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。圖／台電提供

盧秀燕 中火 燃氣

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