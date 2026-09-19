總統：醫界獲經費應替員工加薪　2032平均餘命增3歲

總統賴清德今天表示，政府推動「健康台灣」，健保總額已連續2年以5.5%高推估編列，醫界獲得更多經費後，應優先替醫師、護理師及醫檢師等醫療人員加薪、改善工作條件；政府並設定2032年國人平均餘命增加3歲的目標，不僅要讓國人活得長壽，也要活得健康。

賴總統上午出席「亞東紀念醫院第45屆院慶學術研討會」，總統府隨後發布新聞稿。

總統致詞時表示，亞東醫院升格醫學中心已有20年，目前擁有超過1400床，每日看診人數近7000人，不只在心血管疾病、器官移植、顯微手術及腎臟醫療等領域有所專精，也透過遠距醫療協助偏鄉民眾取得醫學中心級服務。

賴總統指出，亞東醫院也協助政府推動「在宅急症照護」，讓部分慢性病患者在家中或安養機構發生較簡單感染時，可以就地接受治療；亞東醫院並成為衛福部推動在宅急症照護的示範醫院。

賴總統表示，身為台灣首位具有醫療背景的總統，除了肩負歷任總統應盡的責任，也希望為國人的醫療服務做出貢獻，因此在總統府成立「健康台灣推動委員會」，目標是讓國人更健康、國家更強。

談及健保制度，賴總統指出，健保總額成長率已連續2年採高推估，以5.5%編列，同時將不應由健保支付的項目回歸公務預算；去年健保總額為新台幣9286億元，今年則達1兆82億元。

賴總統說，衛福部及健保署有充足經費後，可逐步解決健保實施30年來面臨的問題，改變過去「不同工、同酬」情形，針對較困難、複雜的醫療服務給予較高健保點數，隨著健保總額增加，健保點值也逐漸恢復。

他指出，醫界獲得更多經費後，首先應該幫員工加薪，不只是醫師，包括護理師、醫檢師、復健師，甚至病歷室及運送病床的基層人員，「通通要加薪」；相信工作條件改善後，醫療服務自然會提升。

賴總統並表示，醫療設備儀器更新也要跟上時代及國際腳步，所謂「工欲善其事，必先利其器」，如此一來，才能進一步處理健保實施30年來，內、外、婦、兒科等部分科別人力不足問題。

賴總統指出，政府設定2032年國人平均餘命增加3歲，除了活得長壽，也要活得健康，並持續降低約占平均餘命1成的不健康年數。

賴總統表示，政府將持續精進癌症防治，包括擴大癌症篩檢種類、降低篩檢年齡並朝精準篩檢發展；去年篩檢了536萬人次，約發現7.1萬人有異常，慶幸的是其中5.9萬人是癌前期，只有1.2萬人是癌症病人；治療方面則從傳統治療邁向精準治療，政府成立百億癌症新藥基金，希望2030年前達成癌症標準化死亡率降低1/3目標。

此外，他說，政府也提出「三高防治888計畫」，預計2030年讓8成病友加入照護網、照護網內8成病友接受生活習慣諮詢，並讓8成病友情況獲得控制，同時希望2030年將三高引起的慢性病標準化死亡率降低1/3。