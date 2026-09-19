收到中央拆除中火燃煤機組公文 中市府同步核發燃氣機組操作許可

台中火力發電廠2部燃氣機組即將上線，行政院和中市府日前為了「拆煤」問題槓上，市府強調中央要拆除燃煤機組，才會發放燃氣機組操作許可。市府表示，今天上午收到行政院核發的拆除燃煤機組紙本公文，已火速讓環保局核發燃氣機組操作許可證。

中火一期2部燃氣機組即將上線，台中市長盧秀燕此前堅持，中央須遵守「增氣拆煤」承諾，拆除燃煤機組，市府才會發放燃氣機組操作許可。經濟部表示，9月17日已經送出燃煤機組拆除公文，市府昨天稱僅收到電子公文，需收到紙本公文才會發放操作許可。

市府今天指出，上午10時44分收到行政院核發的台中火力發電廠拆除2部老舊燃煤機組許可紙本公文，環保局立刻核發中火燃氣機組固定汙染源操作許可證；當天收到拆煤許可，當天火速核發燃氣許可，這是中華民國首例。

環保局表示，市長盧秀燕上任以來堅持新建燃氣機組的同時要拆除高汙染燃煤機組，避免燃氣加燃煤無限擴張，經過積極爭取，終於促成行政院核准中火拆除燃煤許可，推進台中能源轉型；今天的燃氣機組操作許可正也特別加註，請中火優先調度燃氣發電，採取一切可行措施降低燃煤機組運轉與用煤量。

中市府今天上午收到行政院核發的中火燃氣機組拆除許可紙本公文。圖／台中市政府提供

市府指出，今天上午10時44分收到行政院紙本公文，環保局火速核發燃氣機組操作許可。圖／台中市政府提供