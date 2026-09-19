苗栗市公所志工中秋烤肉今「喊卡」 余文忠：考量社會氛圍

苗栗市公所今天宣布原定於中秋節期間舉辦的志工中秋烤肉活動及市政顧問交流餐會將暫停辦理。苗栗市長余文忠表示，此舉係考量近期社會氛圍與各界建議，為避免造成志工與顧問的心理負擔，經慎重評估後決定順應民意，暫停辦理這次聚會。

苗栗市公所表示，為感謝無給職志工及市政顧問長年對市政發展與社區服務的默默付出，公所往年都會在中秋佳節前夕舉辦慰勞活動，促進交流並表達謝意。鑑於近日外部相關討論引發關注，連日來不少鄉親、志工及市政顧問陸續向市公所表達顧慮，擔心單純的慰勞美意因此失焦。

余文忠對此表示，市公所充分理解並重視鄉親與志工們的心聲，為確保基層服務夥伴能在無壓力的環境下繼續投入公共事務，同時維護活動傳達感謝的初衷，市公所決定體恤民意、暫停辦理今年的烤肉及餐會，要特別向期待佳節聚會的志工與顧問們表達誠摯的歉意，並對大家長期以來的無私奉獻致上最高敬意。

苗栗市公所強調，雖然實體餐會與烤肉活動暫停，但對志工與市政顧問的感謝絕不打折。未來公所仍會透過其他適切且合宜的方式，持續表達對大家最深切的肯定與關懷。

據了解，苗栗市長余文忠上任後，已連續兩年在中秋節期間辦理烤肉，地點在市公所前廣場，透過烤肉車提供餐點，今年原定第三年辦理的烤肉活動突然喊卡，除了受到外縣市有參選人辦餐會引發關注，選舉將屆避免惹議是主要考量。