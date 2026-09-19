李洋亞運開村受阻 蔣萬安：譴責任何打壓台灣行為

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影