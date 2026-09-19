快訊

泡麵「先煮一次再換水」能去油減鈉？答案曝：很多人都搞錯重點

千萬網紅閃婚2年爆離婚！哺乳期官宣情斷 昔高調放閃炫富「認了打臉」

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

聽新聞
0:00 / 0:00

李洋亞運開村受阻 蔣萬安：譴責任何打壓台灣行為

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，並向前市長吳伯雄夫婦致意。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，並向前市長吳伯雄夫婦致意。記者曾吉松／攝影

亞運 蔣萬安 李洋 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

力抗打壓…亞運開村儀式 李洋一度被拒絕入場

亞運／選手村升旗李洋被擋...政院：支持代表團 籲各方維持競賽公平

亞運／選手村升旗延後1.5小時 李洋退場後再次進場參與活動

亞運／李洋一度遭拒入場 外交部：續捍衛應有參與空間

相關新聞

李洋亞運開村受阻 蔣萬安：譴責任何打壓台灣行為

台北市長蔣萬安上出席客家後援會活動，對於中華代表團參賽2026年愛知名古屋亞運，昨天原定和各國代表團參加歡迎暨開村儀式，不料現場卻以亞洲奧會（OCA）不同意為由阻止運動部長李洋進場，最後耗費1個半小時終於進場。對此蔣萬安受訪表示，任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，「我一定反對，也予以譴責。」並向李洋說聲「辛苦了」，並預祝中華隊這次創下佳績，任何一位代表中華民國國家，在國際舞台的選手都是台灣之光。

李洋疑遭打壓阻擋入場升旗 卓榮泰：期待亞奧會要遵從奧會精神

日本名古屋亞運昨在選手村舉行歡迎升旗儀式，運動部長李洋原定出席，卻遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）阻止。對此，行政院長卓榮泰今天上午先是肯定李洋的表現，隨後說期待亞奧會要遵從奧會精神，讓我國選手能順利在場上表達最好的成績。

名古屋亞運李洋遭擋！沈伯洋聲援：台灣人應正視國際打壓

運動部長李洋昨天參加名古屋亞運的選手村開村升旗典禮，不料遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）告知不得參加典禮，經力爭之下才順利進場。民進黨北市長參選人沈伯洋今早受訪表示，在國際場合受到打壓，台灣人應該正視，運動部第一線工作人員也辛苦。

美學、綠意融入校園　台中新設校打造城市教育新地標

近8年新設10校、投入逾92億　今年校園建設奪國家卓越獎12大獎 115學年度第一學期已正式開學，台中市4所新設校正式迎新啟航。因應北屯、南屯等新興區域人口持續成長，台中市政府積極盤點各區就學需求，推動新設校建設。本學年度正式啟用的南屯區文山國中、北屯區南興國小、南興國中及廍子國中，不僅為重劃區補足教育量能，校舍設計也同步導入美學、生態、環保與安全思維，讓校園從滿足基本就學需求，進一步成為兼具機能與美感的學習場域。 因應人口成長新設校　4校同步啟用補足就學量能 教育局長蔣偉民日前實地視察新校啟用後的校園運作，關心新生入學情形。他指出，台中市近年持續發展，人口穩定成長，吸引年輕家庭移入，帶動北屯、南屯等地區就學需求增加；在市長盧秀燕「教育優先」的施政方針下，教育預算占市府總預算比重高居各局處之冠，並針對就學熱區採取分期、分段策略，加速推動校舍興建，讓校園建設提前跟上市區發展腳步。 盧市長上任近8年來，市府逐步新建10所新設校、投入逾92億元；本學年啟用的4所新設校，總投資超過33億元，工程涵蓋一期、二期校舍及學生活動中心等，補足區域的就學量能。除已招生學校外，第10所新設校烏日區

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。