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李洋疑遭打壓阻擋入場升旗 卓榮泰：期待亞奧會要遵從奧會精神
日本名古屋亞運昨在選手村舉行歡迎升旗儀式，運動部長李洋原定出席，卻遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）阻止。對此，行政院長卓榮泰今天上午先是肯定李洋的表現，隨後說期待亞奧會要遵從奧會精神，讓我國選手能順利在場上表達最好的成績。
卓榮泰今上午參加第八屆危老、都更博覽會開幕式，會前受訪表示，首先要對李洋給予非常多的肯定及支持，李洋很清楚堅定的維護了選手參加正式國際競賽的權利，也讓國家代表隊能夠順利的參與比賽。
卓榮泰也點名感謝奧會主席蔡家福、副主席陳士魁以及隨同前往的行政院政務委員吳誠文，稱希望這幾位在往後的比賽時間當中，都能在第一線依照維護國家選手權益的立場，去面對可能未來還有各種突發的狀況。
卓榮泰也說，期待亞奧會要遵從奧會的精神，跟我國遵守奧會規定的尊重，讓我國的選手能夠順利的在場上表達自己最好的成績。
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