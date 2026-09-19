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名古屋亞運李洋遭擋！沈伯洋聲援：台灣人應正視國際打壓
運動部長李洋昨天參加名古屋亞運的選手村開村升旗典禮，不料遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）告知不得參加典禮，經力爭之下才順利進場。民進黨北市長參選人沈伯洋今早受訪表示，在國際場合受到打壓，台灣人應該正視，運動部第一線工作人員也辛苦。
名古屋亞運昨在選手村舉行各國代表團升旗典禮，台灣和東帝汶、北韓、印度、巴勒斯坦被安排同一時間，卻因故延宕15分鐘才開始，據了解是OCA給了「Order」，要求李洋不得入場，不過，台灣代表團經過1小時協商，典禮重新開始，李洋也順利與代表團入場。
沈伯洋表示，台灣在國際場合會受到打壓，大家應該也都知道為什麼會發生這樣的事情。那對於加害者的譴責，還有對於我們在國際經常遇到的這種壓力，認為台灣人就應該正視。
他也說，運動部真的非常地辛苦，過程當中想辦法協調，並讓選手們可以順利地進行，覺得第一線的工作人員真的非常辛苦。
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