AI助攻傳產突圍！中市助特登工廠從老師傅經驗走向智慧製造

▲「從精實到智能：運用AI驅動數位轉型與獲利」AI應用交流會大合照。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

為協助特登傳統產業突破AI轉型瓶頸，台中市政府經濟發展局本月18日攜手逢甲大學舉辦「從精實到智能：運用AI驅動數位轉型與獲利」AI應用交流會，吸引逾98位產官學研代表及企業先進參與，透過實際案例讓企業看見AI如何從課堂走進產線，協助傳統產業提升效率、降低成本。

經發局表示，市府自112年起推動「企業先進智造學院」及「企業AI應用學院」，從人才培育及實務應用著手，協助企業逐步建立AI與數位工具的應用能力，四年來累計吸引逾9千人次報名。面對國際關稅、成本攀升、供應鏈重組及缺工等多重挑戰，傳統製造業正面臨轉型關鍵期。尤其台中許多特登工廠以機械、金屬加工、零組件等傳統產業為主，長期仰賴老師傅經驗及現場人力，普遍面臨缺工、人才斷層、經驗傳承不易及數位人才不足等問題，企業即使知道AI是未來趨勢，真正要導入卻仍有不少「逆風」要克服，不知道如何開始、員工使用習慣改變，到資料不足、導入成本及效益評估等，都是傳統產業數位轉型必須面對的課題。

▲長官致詞_臺中市政府經濟發展局林敏棋副局長。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

經發局副局長林敏棋指出，傳統產業轉型最大的挑戰，往往不是沒有技術，而是人力有限、經驗分散，以及不知道AI應該從哪裡開始導入。因此，企業導入AI不一定要投入大量資金或一次完成整廠智慧化，而是可以從每天面對的問題開始，例如報價、排程、生產管理、設備維護、數據分析及經驗傳承等，先找到最需要改善的環節，再逐步導入適合的數位工具，讓AI真正成為解決問題的工具。

從「老師傅經驗」到「企業數據」，AI讓傳統產業轉型有了新解方。此次交流會邀請特登工廠華勝自動化、東星機械及巨彰公司等3家企業分享實際轉型成果。企業導入AI與數位工具後，報價作業由20分鐘縮短至3分鐘內、非預期停機時間降低30%、刀具耗損成本減少15%、機台電費降低10%至15%；另有企業運用課程所學強化商業談判策略，帶動客戶下單量增加20%。從縮短作業時間、降低生產成本，到提升接單成果，具體呈現傳統企業運用數位工具改善營運的實際效益。

▲課程心得交流分享_逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心佘日新主任、華勝自動化有限公司陳長明總經理、東星機械（股）公司唐進吉總經理、巨彰有限公司陳躍今特助(由右至左)。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

經發局說明，許多傳統產業過去依賴現場人員累積多年經驗，一旦面臨缺工或人才世代交替，如何將「人的經驗」轉化為「企業可以留下來的知識」，已成為企業永續經營的重要課題。AI與數位工具可以協助企業整理、分析及運用既有資料，逐步降低企業對單一人員經驗的依賴，同時提升管理效率，讓傳統產業不只是「留住技術」，更能進一步將經驗轉化為企業的數位資產。

活動另邀請久勝創新管理顧問（股）公司總經理詹長霖，以「AI數位轉型創新領導力」為題，分享AI優化工作流程與決策，以及企業推動數位轉型過程中所面臨的組織、人才與文化挑戰，協助傳統產業從自身需求出發，找到適合企業規模及產業特性的AI應用方式。

經發局進一步表示，市府將持續陪伴特定工廠及傳統產業，在完成合法化的同時，也同步推動智慧轉型，協助企業從「解決缺工」進一步走向「提升效率」，讓AI成為傳統產業升級與拓展市場的新動能。

活動包括經發局副局長林敏棋、逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新、台中市潭雅神工業廠商協進會副理事長李允華、逢甲大學合經系主任江宜芳，以及產業界與學員企業代表等共同出席。

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