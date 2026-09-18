國家防災日震災演練 劉世芳：透過演練檢視應變能力

內政部長劉世芳今天陪同總統賴清德前往「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」現場進行視導。演練情境為花東縱谷發生規模7.3地震，造成嚴重災情，劉世芳指出，透過大規模、跨機關實境演練，檢視重大震災整備與應變能力。

內政部下午發布新聞稿，劉世芳表示，這次演練以花東縱谷南段發生規模7.3地震、造成台東及花蓮嚴重災情為情境，動員全國19個縣市、17個中央部會、3大電信業者及民間團體、企業參與，並邀集36國專家及代表觀摩交流。

內政部指出，這次演練延續「半預警、無腳本」方式，以實地、實景模擬突發災情，讓參演人員在接近實戰環境下進行決策應變，並納入關鍵基礎設施受災及外部支援中斷情境，包括和平電廠受災後的廠區自救、和平港船舶運補救災物資及油料、支援孤島地區機具物資需求與海上傷患救援後送，驗證區域人道支援及整體應變韌性。

內政部提到，因應去年颱風丹娜絲造成通訊中斷，這次於台東金峰鄉及花蓮卓溪鄉模擬行動網路降速情境，檢視備援通訊機制，並運用通訊車輛回傳災區影像；另將馬太鞍溪堰塞湖溢流災害經驗納入演練，模擬中央前進協調所與地方前進指揮所協同運作、大量災民收容安置等情境，並設置防災協作中心，整合志工、替代役及防災士等人力，強化災後安置及生活照顧。

內政部呼籲，防災須從平時做起，民眾應依「台灣全民安全指引」（小橘書）備妥3至7日生活物資，固定家具並熟悉附近避難收容處所位置，地震發生時應採取「趴下、掩護、穩住」，沿海地區更應提高海嘯警覺，及早往高處避難，震後應檢查房屋及火、電安全，如發現建物嚴重受損，應立即離開並通報地方政府，平時做好準備，當災害來臨時就能降低可能造成的生命及財產損失。